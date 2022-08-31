AI無人機驗隧道 省時八成 土拓署生產力局研發 T2路海隧首用

研發10月 斥資200萬元

「T2主幹路和茶果嶺隧道」為全長3.4公里的雙線雙程行車幹道，西接中九龍幹線，東連將軍澳-藍田隧道，其中約2.4公里是一段雙管海底隧道。兩條海底隧道約有2.1萬件預製混凝土結構組件，由隧道鑽挖機安裝砌成。

由於海底隧道較其他地面結構承受更巨大負荷和海水侵蝕，工程人員需及時檢測安裝後的隧道管壁有否裂縫、混凝土剝落或滲水等缺損情况，以減少未來維修保養的需要。因此，政府去年中起耗時10個月、斥資200萬元，研發「智能隧道質量檢測系統」，以代替工程人員目測檢查隧道組件。

過往工人爬12米台目測

無人機線下自動拍攝 分析組件缺損

新系統已應用於「T2主幹路和茶果嶺隧道」檢測工作約兩個月，並已完成當中約400多米檢測。東拓展處署理總工程師黃志威稱，以往工程人員需利用工作平台，在隧道內高約12米位置，以目測方法檢查每塊隧道管壁組件，再以人手記錄檢查結果，安全風險較高。

應用新系統後，由於無人機裝有具紅外線功能的高解像度相機，並配備微型電腦，可於沒有網絡的隧道內，根據貼在隧道壁組件上的AprilTag標籤定位，並自動拍攝每件組件的高清影像，供人工智能平台分析，檢查單個組件只需兩分鐘。

黃志威說，微型電腦能運用具持續學習功能的人工智能平台，分析可見光及紅外線影像，以偵測、分辨和分析不同缺損狀况，在場即時運算及分析影像；而系統利用3D建築信息模型，即時以圖像顯示缺損位置和類型，以便後續修復。

工程師冀蒐大數據助未來基建

黃志威補充，系統蒐集到的隧道缺損資料能提供珍貴的大數據，用作建立人工智能檢測模型，可供未來大型基建項目參考；同時期待未來可將此新技術引入其他工程項目，提升整體施工安全和生產力，並改善建造業形象。

明報記者