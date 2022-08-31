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認中大廁所偷拍兩女 25歲男警誡稱「做人壓力大」

【明報專訊】今年6月兩名女子於中文大學圖書館女廁遭偷拍，警方事後翻查閉路電視錄影及圖書館進出紀錄，發現25歲男學生於案發期間曾進出廁所，並將其拘捕，他在警誡下稱「做人」和讀書壓力很大，一時衝動才偷拍。涉案男生昨在沙田裁判法院審訊承認兩項窺淫罪，署理主任裁判官張志偉將案押後9月13日判刑，待索取被告感化及社會服務令報告，准被告繼續保釋外出。

被捕時稱已刪影像

被告吳文諾（圖）承認的案情稱，今年6月25日下午2時50分，女子X在中大新亞書院錢穆圖書館女廁廁格內看見帶攝像頭的手機從旁邊廁格的下方面向自己。至下午3時05分，女子Y在同地某廁格下方看見手機向着自己，Y隨即大叫，並聽見有人離開廁所。

警方事後翻查閉路電視和圖書館進出紀錄，發現被告當日下午2時50分曾進出廁所，10秒後再返回廁所，於圖書館逗留約19分鐘離開。警方於7月14日拘捕被告，被告在警誡下說：「我覺得做人，做嘢同讀書都好大壓力，所以先一時控制不到先走入女廁偷拍。」並稱事後已刪除所有影像。警方翻查被告電話，已無任何私密影像。

守行為期間犯案 須服藥准保釋

辯方求情稱，被告等候判刑兩周時間，將接受基督教更生會、精神科醫生和社會福利署共3次輔導，望獲准繼續保釋。其精神科醫生稱，被告之前已更改療程，須服用藥物，如還押就會「斷藥」，不利於療程。

被告之前曾干犯一宗非禮，准以2000元自簽保守行為。本案是於守行為期間犯下，法庭下令被告須交出2000元擔保金。

【案件編號：STCC 1778/22】

相關字詞﹕窺淫罪 偷拍 中文大學

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