港聞

港聞二

環團學者組海洋保育聯盟 推動擴大保護區

【明報專訊】香港的海洋擁有各種生境和物種，但面臨發展、海上交通和海洋垃圾等各種威脅。環團、學者及企業組成的香港海洋保育聯盟昨宣布成立，促請政府將急需優先保育地點劃為海洋保護區，以保護10%本地水域，並於2030年擴至30%，包括果洲群島、西貢牛尾洲、大嶼山水口及香港南部水域等。

對於政府擬於交椅洲填海1000公頃建造人工島，聯盟稱政府至今仍未公布計劃細節，待詳細內容公布後聯盟會提供意見，並希望與政府合作，加強保育海洋。

盼受保護水域3.7％增至30％

聯盟發言人佘國豪表示，現時香港約42%陸地受保護，但受保護的水域範圍截至2022年僅得3.7%，少於0.01%的範圍是「禁捕區」，禁止捕漁及船舶駛入。他稱，聯盟成立後會集中力度建議政府劃出更多海洋保護區，並致力提高市民對海洋保育及其可持續發展的意識。

倡32地點納保護區 多在東部

除現有海岸公園，聯盟建議將本港32個地點劃為保護區，大部分位於東面水域，包括沙頭角海、吉澳、赤洲、橋嘴洲、大浪灣等，各個地點的生境及生物多樣性都不同。

佘國豪稱，海洋保育聯盟是個獨特的海洋保育平台，希望透過成員合力發揮所長，促使政府擴大海洋保護區範圍，以及提升公眾對海洋保育的意識。

截至今年8月，聯盟共有17個機構成員、9名個人成員和3名學者，包括世界自然基金會香港分會、香港觀鳥會、潔淨水域行動、香港海洋公園保育基金、太古集團慈善信託基金、港大太古海洋科學研究所等。

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