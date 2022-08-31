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港聞二

工聯晤黃偉綸何永賢 撐高球場計劃不變

【明報專訊】政府正就10月中發表的施政報告諮詢，工聯會昨召開諮詢會，向副財政司長黃偉綸和房屋局長何永賢表達房屋、土地政策的建議。就近日政府收回部分粉嶺高球場範圍建屋的爭議，工聯會會長兼立法會議員吳秋北會後表示，政府態度明確，該會認為應按原訂計劃落實有關建屋計劃。

倡建土儲規劃 令社會預見供應

昨日諮詢會共有數十名工會代表、地區工作者出席，吳秋北表示，工聯會一直主張政府以廣建公營房屋為主、私營為輔的房屋發展計劃，他在會後稱，多名發言者關注公屋供應、輪候時間等問題。吳說，政府一直表示要建立關鍵績效指標（KPI）解決問題，認為政府須讓市民見到實質進展，因此在提升建屋速度和增加建屋量都應加大力度。

吳秋北引述何永賢在會上稱，政府已在科技、採購着手，以縮減建屋時間，但現時仍在「追落後」階段，吳認為更重要問題是政府手上沒任何土地儲備，建議政府建立未來土地儲備規劃，令市場、整體社會可預見未來土地、房屋供應。工聯會理事長黃國會上則稱，希望政府加快建屋流程的同時，應兼顧因趕工而影響職業安全問題，保證建屋有合理施工期。

家人初確 何永賢會後檢疫

另外，何永賢出席完工聯會諮詢會後，房屋局稱何永賢一名同住家人初步確診新冠，她正按衛生防護中心指引家居檢疫，並說何永賢定期快速檢測，昨日結果為陰性。

相關字詞﹕何永賢 吳秋北 施政報告 工聯會

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