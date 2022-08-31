察老婦墮騙局 銀行職員「拖字訣」助破案

詐騙案飈 6年佔比一成變1/3

蕭澤頤昨出席處方「傑出銀行員工嘉許典禮2022」，提到反詐騙中心自2017年成立，與銀行業界合作堵截約1760宗騙案，其中逾460宗由銀行職員協助，故舉辦典禮表揚來自7間銀行共192名得獎者。得獎者之一集友銀行分行營運經理林先生稱，今年4月一名八旬女士到土瓜灣分行要求匯款400萬元到永隆銀行戶口，協助身處美國女兒回港定居置業。由於事主稱「未睇樓」，林要求與事主女兒確認，惟事主以不想打擾女兒為由拒絕，並稱自己是清華大學畢業生無被騙，轉帳至個人戶口亦無風險。林認為不合理，遂以辦理手續為由拖延，與反詐騙中心聯繫。事主其後才獲悉受騙，向警方稱曾向騙徒透露網上銀行密碼，並已轉帳逾140萬港元。

同行者可疑 兩分行通消息助逮犯

另一得獎者中銀分行營運主管李女士稱，去年2月一名六旬女士到彌敦道分行要求兌換逾90萬元支票協助兄長裝修，惟未能提供單據，亦未能說出同行聲稱是「外甥」的全名。李認為有可疑，惟致電反詐騙中心時事主被同行男子帶走。二人再前往旺角總統商業大廈分行，事主聲稱身旁男子是從事投資經紀的契侄，同行男子與職員理論為何拒絕事主提款。由於分行營運主管王先生收到李女士提醒，遂聯絡反詐騙中心人員到場。

警員懷疑事主墮入投資騙案，並已轉帳約20萬元至騙徒戶口，以涉嫌串謀詐騙拘捕該男子。