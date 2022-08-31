港醫請假赴意 義助逃難艇近四百人 有幸救難民 無悔染疫瘟

實習記者 張凱元

救援船唯一醫生 登船前曾膽怯

朱珮珊早在求學時期已接觸到人道工作的資訊，萌生參與的念頭，她說不少醫生都抱同樣想法，但往往工作繁忙未能實現。縱是期盼已久的機會，但要隻身登上維京號，朱珮珊亦「好淆底」，出發前多番查閱相關資訊，但後來發現船上醫療工作並非想像中複雜，更領悟到幫人者不需有很高才能，每個人的付出同樣重要。

朱珮珊是維京號上唯一一個醫生，她和另外3名護士組成醫療團隊，為獲救者提供簡單急救和治療。船上另有負責拯救遇難者的海員和協助分發物資、為獲救者登記等的支援團隊。一行數十人7月於意大利西西里島的港口登船，訓練逾一周後出海搜救。

助人不必高才 人人付出重要

進入搜救範圍後第三日，維京號展開了第一次救援行動，兩日內拯救5艘難民艇上的移徙者。朱珮珊稱中地中海的移徙路線較險峻，近一個月航程救起387人，以年輕男子為主，女士和小朋友僅約40人。幸而獲救者並無大礙，醫療隊伍毋須啟動「大型傷亡計劃」（Mass Casualty Plan）。朱珮珊說，難民主要是脫水、擦傷、被海水及電油混合物燒傷皮膚等，故要為他們包紮、敷上藥物。

甲板擠滿人 船員辦活動助紓壓

完成5次搜救後，維京號已將近滿載，要尋找一個安全港口讓獲救者登岸。船員先後聯絡鄰近國家，終獲意大利回覆及安排。等候期間數百人需在船上生活，由於空間不大，甲板擠滿人。為照顧獲救者心理需要，船員舉辦不同活動供他們參與，如音樂會、安排輪流洗衣服、下廚等。

聾啞孩原非聾 嘆環境限制認知

朱珮珊憶述，有獲救媽媽登上救援船時表現激動，跪在地上向人員鞠躬道謝。一個只能「呀呀」作聲的9歲聾啞獲救小孩令她印象尤其深刻，一日小孩把玩她的智能手表時，無意中令她口袋中的手機發出聲響。小孩指出傳出鈴聲的位置，令她感到奇怪，終發現他並非完全失去聽力，遂轉介國際紅十字會的人員，為他聯絡岸上組織跟進。朱珮珊感慨，小孩的成長環境資源貧乏，未能為他測試聽力，令所有人都認定他聾啞，「我希望他能到一個更好的環境，他的人生可以有很大的改變，至少他可以聽、說和學習」。

疫情下登船，朱珮珊雖小心翼翼，但抵埗後發現意大利人都不佩戴口罩，船上的難民也不一定做檢測，船上亦難以提供足夠隔離設備，最後朱珮珊亦在行動中確診，幸當時獲救者已安全登岸，未影響其救援工作。

親眼目睹一個個移徙者冒着生命危險離開家園，朱珮珊感悟「生命很脆弱，但生存意志可以很頑強」。是次返航不代表結束，她期望日後能不受工作崗位所限，到更多的災區幫助更多的人。