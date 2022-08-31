「紡織大王」方鏗逝世

丘應樺致哀 讚傑出工業家

商務及經濟發展局長丘應樺昨日發聲明致哀，讚揚方鏗為傑出工業家，備受業界敬重，並對推動本港紡織及製衣業發展，以及提升工業生產力方面貢獻良多。

上海出生的方鏗三代均從事紡織業，父親方肇周創立的肇豐針織廠，早年向Gap及馬莎等提供衣料，被稱為紡織界「四大家族」之一，家族公司其後推出品牌如Episode、Jessica及Color Eighteen等。

方鏗一直看好中國市場，包括在江蘇設廠，早年投資時代超市及在2009年以近50億港元售予韓國樂天集團。方鏗2012年接受《福布斯》雜誌訪問時笑言：「香港只是我的總部。」

方鏗曾獲工業總會選為傑出工業家，1994年至2002年擔任生產力促進局主席，曾獲大英帝國勳章，2004年獲頒金紫荊星章。全國政協前常委陳永棋向本報表示，本港紡織業界早年分為上海幫和本地幫，方鏗和另一業界領頭人物陳瑞球推動成立紡織業聯會，團結香港業界。