疑不滿出餐慢 外賣騎兵涉紅油淋茶記老闆娘

【明報專訊】長沙灣元州街482號一間茶餐廳發生淋油傷人案，一名外賣員被捕。昨午2時09分，一名男電單車外賣員到茶餐廳接單，疑不滿出餐慢與老闆娘發生爭執，外賣員不滿離去，疑有人到附近商店購買一罐紅色油漆，折返後一言不發將油兜面潑向老闆娘。餐廳職員見狀喝止並上前將他壓在地上制服，其間亦遭紅油濺中。警方接報到場調查，以刑事毁壞及襲擊罪拘捕外賣員，女事主報稱不適被送到明愛醫院治理。
涉刑毁襲擊被捕
據了解，疑犯38歲姓蘇，被捕時身上亦沾有紅油。據協助制服疑犯的其中一名陳姓餐廳職員表示，事發前曾姓老闆娘（30歲）安排蘇姓外賣員在門口等餐，惟他嫌等得太久表達不滿，斥責女事主不是，並恐嚇「隔一陣返嚟」。約一小時後有人駕駛電單車折返，然後衝入餐廳向女事主淋油。
部分餐廳職員的頭頸、衣物等在制服疑犯時被染紅。警方事後封鎖現場及扣查疑犯的電單車，涉案紅油罐遺留地上，餐廳門前、玻璃門及椅子亦遭波及。
foodpanda：訂單不屬本平台
foodpanda香港回覆本報查詢稱，就昨午在元州街發生的事故表示遺憾，已即時聯絡相關餐廳負責人，並前往餐廳向相關職員送上慰問及提供協助；據平台資料顯示，涉事訂單不屬於本平台，詳情有待警方調查完畢及公布更多細節。foodpanda續稱，會繼續與各單位保持聯繫並積極跟進事件。