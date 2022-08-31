疑不滿出餐慢 外賣騎兵涉紅油淋茶記老闆娘

涉刑毁襲擊被捕

據了解，疑犯38歲姓蘇，被捕時身上亦沾有紅油。據協助制服疑犯的其中一名陳姓餐廳職員表示，事發前曾姓老闆娘（30歲）安排蘇姓外賣員在門口等餐，惟他嫌等得太久表達不滿，斥責女事主不是，並恐嚇「隔一陣返嚟」。約一小時後有人駕駛電單車折返，然後衝入餐廳向女事主淋油。

部分餐廳職員的頭頸、衣物等在制服疑犯時被染紅。警方事後封鎖現場及扣查疑犯的電單車，涉案紅油罐遺留地上，餐廳門前、玻璃門及椅子亦遭波及。

foodpanda：訂單不屬本平台

foodpanda香港回覆本報查詢稱，就昨午在元州街發生的事故表示遺憾，已即時聯絡相關餐廳負責人，並前往餐廳向相關職員送上慰問及提供協助；據平台資料顯示，涉事訂單不屬於本平台，詳情有待警方調查完畢及公布更多細節。foodpanda續稱，會繼續與各單位保持聯繫並積極跟進事件。