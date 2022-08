港英修訂限新聞自由法例 列檢取新聞材料門檻

彭督當年演辭:傳媒令政府難做 但本應如此

《人權法案》1991年通過後,時任港督彭定康其後宣布,檢討及修訂不當限制新聞自由的法例,涉及本地法例數十條。翻查1994年《施政報告》演辭,彭定康當時強調,「香港幸好有自由、尋根問底及活躍的傳媒,這雖然有時令我們在政府難做,但這本應如此(that is how it should be)」。

翻查1995年7月立法局的會議紀錄,時任保安司黎慶寧強調,執法部門並非視記者或新聞材料作為慣常的蒐證對象,過去亦極少搜查或檢取新聞材料,相信將來亦會如此。

陳文敏:法庭有責考慮兩法如何「共存」

香港大學法律學院客席教授陳文敏昨日向本報表示,《港區國安法》是在與本地法例有衝突時才凌駕後者,但國安法與《釋義及通則條例》處理新聞材料的程序未必一定有衝突,國安法「實施細則」也沒說取代某些手令程序,認為法庭有責任考慮如何令兩者「共存」。

(港區國安法)