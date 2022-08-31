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港英修訂限新聞自由法例 列檢取新聞材料門檻

【明報專訊】目前《釋義及通則條例》中有關處理新聞材料的規定，是於1994年港英政府提出，翌年立法局（現稱立法會）通過，過程中吸納了香港記者協會及香港外國記者會的建議。當時修訂引入三級制門檻，其中執法機構若要單方面進入處所搜尋或檢取新聞材料，須紀律部隊首長級人員向法庭申請，證明涉事人已觸犯可逮捕的罪行，申請亦須符合公眾利益。

彭督當年演辭：傳媒令政府難做 但本應如此

《人權法案》1991年通過後，時任港督彭定康其後宣布，檢討及修訂不當限制新聞自由的法例，涉及本地法例數十條。翻查1994年《施政報告》演辭，彭定康當時強調，「香港幸好有自由、尋根問底及活躍的傳媒，這雖然有時令我們在政府難做，但這本應如此（that is how it should be）」。

翻查1995年7月立法局的會議紀錄，時任保安司黎慶寧強調，執法部門並非視記者或新聞材料作為慣常的蒐證對象，過去亦極少搜查或檢取新聞材料，相信將來亦會如此。

陳文敏：法庭有責考慮兩法如何「共存」

香港大學法律學院客席教授陳文敏昨日向本報表示，《港區國安法》是在與本地法例有衝突時才凌駕後者，但國安法與《釋義及通則條例》處理新聞材料的程序未必一定有衝突，國安法「實施細則」也沒說取代某些手令程序，認為法庭有責任考慮如何令兩者「共存」。

（港區國安法）

相關字詞﹕記協 立法局 彭定康 釋義及通則條例

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