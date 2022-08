黎智英覆核駁回 警可閱手機新聞材料 官：條例相悖下國安法為先 新聞自由非絕對保護

准暫緩7天執行 待黎上訴

法官陳嘉信頒下判辭後,代表黎智英的大律師關文渭表明會上訴,申請暫緩執行搜查令,因新聞材料「一經披露不能逆轉(something seen cannot be unseen)」,否則上訴便沒意義。代表警務處的大律師彭禧雯則指判辭已反映上訴理據不足,新聞材料涉及的《蘋果日報》案已訂下審期,時間緊迫,反對暫緩。

陳官拒批暫緩令,但重申黎仍可向上訴庭另行申請暫緩。關文渭隨即申請在再申請暫緩令前,暫緩7天執行手令,獲陳官批准,即警方下周二(9月6日)前不得解封及查閱新聞材料,待黎申請司法覆核上訴,以及向上訴庭申請暫緩令。

官:「指明證據」是相關「任何物件」

是次受爭議的搜查令由國安法指定法官、主任裁判官羅德泉,在7月根據國安法「實施細則」簽發,他批准警方檢取有關危害國安活動的「指明證據」,「不論」內容是否屬新聞材料。雙方爭議,「指明證據」一詞是否涵蓋新聞材料;現行《釋義及通則條例》與國安法是否「並行」,即警方是否須按條例,另行向區院或高院原訟庭申請取用新聞材料。

陳嘉信昨在判辭指出,根據國安法第62條,當本地法例與國安法不一致時,應以國安法為準;加上實施細則賦予執法部門「額外權力」調查與國安相關罪行,故若實施細則與條例相悖,「應以前者為優先(prevail)」;陳官相信立法者已考慮到《條例》的存在,「刻意決定」不將整份條例套用於實施細則,兩者並非「並行」使用。

至於「指明證據」是否涵蓋新聞材料,陳官認為實施細則中列明的「指明證據」是可能與國安相關罪行的「任何物件」,故包括新聞材料,這亦與國安法立法原意相符,即有效地防止、鎮壓及懲罰危害國安的行為,以及透過實施細則,提供更多途徑調查國安罪行。

批申請人「剝奪」法庭管轄權

陳官指維護新聞自由不等於絕對保護新聞材料,法庭在權衡公眾利益後,可批准檢取新聞材料,而警方調查及撲滅罪行的需要亦是公眾利益,新聞自由並非唯一考慮因素。陳官批評申請人「大膽地主張」裁判法院無權批准執法者查閱新聞材料,是剝奪法庭在國安法下處理新聞材料的司法管轄權,帶來「難以接受、荒謬且有違常理的結果」。

【案件編號:HCAL 738/22】

明報記者

(港區國安法)

