港聞

港聞一

黎智英覆核駁回 警可閱手機新聞材料 官：條例相悖下國安法為先 新聞自由非絕對保護

【明報專訊】警方國安處前年8月拘捕壹傳媒創辦人黎智英，並檢取兩部iPhone手機，黎事後獲高院頒令暫時封存手機內的新聞材料；警方上月按《港區國安法》「實施細則」取得第二張搜查令，授權警方查閱新聞材料，黎智英遂入稟提出司法覆核，爭議警方應按現行《釋義及通則條例》（下稱條例）取用新聞材料。國安法指定法官陳嘉信昨日駁回黎智英的申請，批准警方解封新聞材料，但准暫緩7天執行，待黎上訴。判辭指國安法訂明當與本地法例不一致時，應以國安法為準，故條例不適用於國安法手令。

准暫緩7天執行 待黎上訴

法官陳嘉信頒下判辭後，代表黎智英的大律師關文渭表明會上訴，申請暫緩執行搜查令，因新聞材料「一經披露不能逆轉（something seen cannot be unseen）」，否則上訴便沒意義。代表警務處的大律師彭禧雯則指判辭已反映上訴理據不足，新聞材料涉及的《蘋果日報》案已訂下審期，時間緊迫，反對暫緩。

陳官拒批暫緩令，但重申黎仍可向上訴庭另行申請暫緩。關文渭隨即申請在再申請暫緩令前，暫緩7天執行手令，獲陳官批准，即警方下周二（9月6日）前不得解封及查閱新聞材料，待黎申請司法覆核上訴，以及向上訴庭申請暫緩令。

官：「指明證據」是相關「任何物件」

是次受爭議的搜查令由國安法指定法官、主任裁判官羅德泉，在7月根據國安法「實施細則」簽發，他批准警方檢取有關危害國安活動的「指明證據」，「不論」內容是否屬新聞材料。雙方爭議，「指明證據」一詞是否涵蓋新聞材料；現行《釋義及通則條例》與國安法是否「並行」，即警方是否須按條例，另行向區院或高院原訟庭申請取用新聞材料。

陳嘉信昨在判辭指出，根據國安法第62條，當本地法例與國安法不一致時，應以國安法為準；加上實施細則賦予執法部門「額外權力」調查與國安相關罪行，故若實施細則與條例相悖，「應以前者為優先（prevail）」；陳官相信立法者已考慮到《條例》的存在，「刻意決定」不將整份條例套用於實施細則，兩者並非「並行」使用。

至於「指明證據」是否涵蓋新聞材料，陳官認為實施細則中列明的「指明證據」是可能與國安相關罪行的「任何物件」，故包括新聞材料，這亦與國安法立法原意相符，即有效地防止、鎮壓及懲罰危害國安的行為，以及透過實施細則，提供更多途徑調查國安罪行。

批申請人「剝奪」法庭管轄權

陳官指維護新聞自由不等於絕對保護新聞材料，法庭在權衡公眾利益後，可批准檢取新聞材料，而警方調查及撲滅罪行的需要亦是公眾利益，新聞自由並非唯一考慮因素。陳官批評申請人「大膽地主張」裁判法院無權批准執法者查閱新聞材料，是剝奪法庭在國安法下處理新聞材料的司法管轄權，帶來「難以接受、荒謬且有違常理的結果」。

【案件編號：HCAL 738/22】

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕釋義及通則條例 新聞材料 港區國安法 黎智英

上 / 下一篇新聞

港英修訂限新聞自由法例 列檢取新聞材料門檻
港英修訂限新聞自由法例 列檢取新聞材料門檻
疑不滿出餐慢 外賣騎兵涉紅油淋茶記老闆娘
疑不滿出餐慢 外賣騎兵涉紅油淋茶記老闆娘
「紡織大王」方鏗逝世
「紡織大王」方鏗逝世
港醫請假赴意 義助逃難艇近四百人 有幸救難民 無悔染疫瘟
港醫請假赴意 義助逃難艇近四百人 有幸救難民 無悔染疫瘟
兩人道組織營運 「維京號」已救逾千難民
兩人道組織營運 「維京號」已救逾千難民
察老婦墮騙局 銀行職員「拖字訣」助破案
察老婦墮騙局 銀行職員「拖字訣」助破案
工聯晤黃偉綸何永賢 撐高球場計劃不變
工聯晤黃偉綸何永賢 撐高球場計劃不變
環團學者組海洋保育聯盟 推動擴大保護區
環團學者組海洋保育聯盟 推動擴大保護區
認中大廁所偷拍兩女 25歲男警誡稱「做人壓力大」
認中大廁所偷拍兩女 25歲男警誡稱「做人壓力大」
AI無人機驗隧道 省時八成 土拓署生產力局研發 T2路海隧首用
AI無人機驗隧道 省時八成 土拓署生產力局研發 T2路海隧首用
藏火棉學生還押中犯案 圖刪網上資料避查 兩人裁妨司法罪成
藏火棉學生還押中犯案 圖刪網上資料避查 兩人裁妨司法罪成
青年求情稱輕度智障 吐口水襲警囚10周
青年求情稱輕度智障 吐口水襲警囚10周
「12港人」喬映瑜首在港出庭 10月再訊
「12港人」喬映瑜首在港出庭 10月再訊
九旬婦維園晨運被搶手袋
九旬婦維園晨運被搶手袋
醫局月初組瘧疾醫療隊 機場篩查兼遙距揭52宗
醫局月初組瘧疾醫療隊 機場篩查兼遙距揭52宗
指侄仔欺壓及看護軟禁梅媽 梅啟明入稟索償800萬
指侄仔欺壓及看護軟禁梅媽 梅啟明入稟索償800萬
工展會購物節跨中秋 廠商會料疫下人流不減
工展會購物節跨中秋 廠商會料疫下人流不減
大灣區GBA新聞：太地加快灣區投資 廣深打造新地標 行政總裁：區內長足發展 對港策略意義大
大灣區GBA新聞：太地加快灣區投資 廣深打造新地標 行政總裁：區內長足發展 對港策略意義大
大灣區GBA新聞：廣東自貿區 上半年進出口升25% 吸港澳投資255億元
大灣區GBA新聞：廣東自貿區 上半年進出口升25% 吸港澳投資255億元
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】保安局溫提睇《愛回家》賣豬仔一集 卓孝業現身片尾籲提高警覺
【Emily】保安局溫提睇《愛回家》賣豬仔一集 卓孝業現身片尾籲提高警覺
【Emily】染疫孫東會王瑞杰 稱全程戴口罩
【Emily】染疫孫東會王瑞杰 稱全程戴口罩
【Emily】軍裝警交通督導員明起可戴棒球帽
【Emily】軍裝警交通督導員明起可戴棒球帽
【Emily】匯賢搞二十大研討會 講中共史盛惠$1200
【Emily】匯賢搞二十大研討會 講中共史盛惠$1200
【Emily】外傭政策13建議 民建聯倡設監管局
【Emily】外傭政策13建議 民建聯倡設監管局
【Emily】中秋賞月錦囊 翌晨零時40分最佳時機
【Emily】中秋賞月錦囊 翌晨零時40分最佳時機