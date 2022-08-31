黎智英覆核駁回 警可閱手機新聞材料 官：條例相悖下國安法為先 新聞自由非絕對保護

准暫緩7天執行 待黎上訴

法官陳嘉信頒下判辭後，代表黎智英的大律師關文渭表明會上訴，申請暫緩執行搜查令，因新聞材料「一經披露不能逆轉（something seen cannot be unseen）」，否則上訴便沒意義。代表警務處的大律師彭禧雯則指判辭已反映上訴理據不足，新聞材料涉及的《蘋果日報》案已訂下審期，時間緊迫，反對暫緩。

陳官拒批暫緩令，但重申黎仍可向上訴庭另行申請暫緩。關文渭隨即申請在再申請暫緩令前，暫緩7天執行手令，獲陳官批准，即警方下周二（9月6日）前不得解封及查閱新聞材料，待黎申請司法覆核上訴，以及向上訴庭申請暫緩令。

官：「指明證據」是相關「任何物件」

是次受爭議的搜查令由國安法指定法官、主任裁判官羅德泉，在7月根據國安法「實施細則」簽發，他批准警方檢取有關危害國安活動的「指明證據」，「不論」內容是否屬新聞材料。雙方爭議，「指明證據」一詞是否涵蓋新聞材料；現行《釋義及通則條例》與國安法是否「並行」，即警方是否須按條例，另行向區院或高院原訟庭申請取用新聞材料。

陳嘉信昨在判辭指出，根據國安法第62條，當本地法例與國安法不一致時，應以國安法為準；加上實施細則賦予執法部門「額外權力」調查與國安相關罪行，故若實施細則與條例相悖，「應以前者為優先（prevail）」；陳官相信立法者已考慮到《條例》的存在，「刻意決定」不將整份條例套用於實施細則，兩者並非「並行」使用。

至於「指明證據」是否涵蓋新聞材料，陳官認為實施細則中列明的「指明證據」是可能與國安相關罪行的「任何物件」，故包括新聞材料，這亦與國安法立法原意相符，即有效地防止、鎮壓及懲罰危害國安的行為，以及透過實施細則，提供更多途徑調查國安罪行。

批申請人「剝奪」法庭管轄權

陳官指維護新聞自由不等於絕對保護新聞材料，法庭在權衡公眾利益後，可批准檢取新聞材料，而警方調查及撲滅罪行的需要亦是公眾利益，新聞自由並非唯一考慮因素。陳官批評申請人「大膽地主張」裁判法院無權批准執法者查閱新聞材料，是剝奪法庭在國安法下處理新聞材料的司法管轄權，帶來「難以接受、荒謬且有違常理的結果」。

【案件編號：HCAL 738/22】

明報記者

（港區國安法）

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