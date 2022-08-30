Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2022年8月30日星期二
港聞二
甯漢豪：高球場收地建屋計劃沒變 稱有合理基礎 「全心全意」爭如期落成
行會梁高美懿鄭慕智 補申報高球會籍
貫通北都 民建聯倡建南北東西兩幹線
後日開學 教局鼓勵師生今明快測 更新學校健康指引 議員料收緊接種要求
17月嬰染疫嘶哮須插喉 劉宇隆憂急性壞死腦炎
BA.5推算成本地主流 劉宇隆料今輪2萬宗見頂
快測全覆檢變抽檢 梁子超料個案「飈」籲勿恐慌
6私院病牀使用率升 司徒拔道港安收首症
家屬：婆婆入亞博求助無人理 廁所跌傷
因港防疫限制 明年龍舟世錦賽擬移師泰國
控方指支聯收款兩萬 以外國組織利益為先 鄒幸彤指文件99%塗黑 難公平審訊
逼5歲童口交 男子囚3年10月
鋼琴教師非禮7歲童囚10月
匯控首華人大班 鄭海泉病逝終年74 李家超：傑出銀行家 李澤鉅：華人之光
鄭海泉80年代助匯豐「避災」獲賞識 08海嘯股價挫 向股東致歉
垃圾站熱過戶外1.9℃ 樂施會：七成工友不適
葛珮帆：再有港人未訂檢疫酒店滯留 復遭禁錮
教局首7月批2127「非檢定教員證」 近前年總數 校長：教師流失嚴重 較多校聘無師訓者
巴基斯坦漢遭追斬中15刀亡 警拘兩南亞人
旺角行人天橋遭縱火
大灣區GBA新聞：廣州海心橋入圍「傑出人行橋」獎 橫跨珠江新地標 有望獲國際橋樑界最高榮譽
灣區手記：「廣寒宮」的午後驟雨 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】內地網民不滿堆填區 特首遭洗版
【Emily】駐港部隊輪換 「直-20」亮相
【Emily】柬官相隔4年再來港 明赴帶路論壇
【Emily】啟田邨長者屋將撤舍監 鄧家彪促保留
【Emily】調查：去年七成半人 曾買有機食品
【Emily】太陽能關懷計劃啓動 「上網電價」回贈教育
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
甯漢豪：高球場收地建屋計劃沒變 稱有合理基礎 「全心全意」爭如期落成
行會梁高美懿鄭慕智 補申報高球會籍
貫通北都 民建聯倡建南北東西兩幹線
後日開學 教局鼓勵師生今明快測 更新學校健康指引 議員料收緊接種要求
17月嬰染疫嘶哮須插喉 劉宇隆憂急性壞死腦炎
BA.5推算成本地主流 劉宇隆料今輪2萬宗見頂
快測全覆檢變抽檢 梁子超料個案「飈」籲勿恐慌
6私院病牀使用率升 司徒拔道港安收首症
家屬：婆婆入亞博求助無人理 廁所跌傷
因港防疫限制 明年龍舟世錦賽擬移師泰國
控方指支聯收款兩萬 以外國組織利益為先 鄒幸彤指文件99%塗黑 難公平審訊
逼5歲童口交 男子囚3年10月
鋼琴教師非禮7歲童囚10月
匯控首華人大班 鄭海泉病逝終年74 李家超：傑出銀行家 李澤鉅：華人之光
鄭海泉80年代助匯豐「避災」獲賞識 08海嘯股價挫 向股東致歉
垃圾站熱過戶外1.9℃ 樂施會：七成工友不適
葛珮帆：再有港人未訂檢疫酒店滯留 復遭禁錮
教局首7月批2127「非檢定教員證」 近前年總數 校長：教師流失嚴重 較多校聘無師訓者
巴基斯坦漢遭追斬中15刀亡 警拘兩南亞人
旺角行人天橋遭縱火
大灣區GBA新聞：廣州海心橋入圍「傑出人行橋」獎 橫跨珠江新地標 有望獲國際橋樑界最高榮譽
灣區手記：「廣寒宮」的午後驟雨 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】內地網民不滿堆填區 特首遭洗版
【Emily】駐港部隊輪換 「直-20」亮相
【Emily】柬官相隔4年再來港 明赴帶路論壇
【Emily】啟田邨長者屋將撤舍監 鄧家彪促保留
【Emily】調查：去年七成半人 曾買有機食品
【Emily】太陽能關懷計劃啓動 「上網電價」回贈教育
甯漢豪：高球場收地建屋計劃沒變 稱有合理基礎 「全心全意」爭如期落成
行會梁高美懿鄭慕智 補申報高球會籍
貫通北都 民建聯倡建南北東西兩幹線
後日開學 教局鼓勵師生今明快測 更新學校健康指引 議員料收緊接種要求
17月嬰染疫嘶哮須插喉 劉宇隆憂急性壞死腦炎
BA.5推算成本地主流 劉宇隆料今輪2萬宗見頂
快測全覆檢變抽檢 梁子超料個案「飈」籲勿恐慌
6私院病牀使用率升 司徒拔道港安收首症
家屬：婆婆入亞博求助無人理 廁所跌傷
因港防疫限制 明年龍舟世錦賽擬移師泰國
控方指支聯收款兩萬 以外國組織利益為先 鄒幸彤指文件99%塗黑 難公平審訊
逼5歲童口交 男子囚3年10月
鋼琴教師非禮7歲童囚10月
匯控首華人大班 鄭海泉病逝終年74 李家超：傑出銀行家 李澤鉅：華人之光
鄭海泉80年代助匯豐「避災」獲賞識 08海嘯股價挫 向股東致歉
垃圾站熱過戶外1.9℃ 樂施會：七成工友不適
葛珮帆：再有港人未訂檢疫酒店滯留 復遭禁錮
教局首7月批2127「非檢定教員證」 近前年總數 校長：教師流失嚴重 較多校聘無師訓者
巴基斯坦漢遭追斬中15刀亡 警拘兩南亞人
旺角行人天橋遭縱火
大灣區GBA新聞：廣州海心橋入圍「傑出人行橋」獎 橫跨珠江新地標 有望獲國際橋樑界最高榮譽
灣區手記：「廣寒宮」的午後驟雨 ／文：尚東美
【Emily】內地網民不滿堆填區 特首遭洗版
【Emily】駐港部隊輪換 「直-20」亮相
【Emily】柬官相隔4年再來港 明赴帶路論壇
【Emily】啟田邨長者屋將撤舍監 鄧家彪促保留
【Emily】調查：去年七成半人 曾買有機食品
【Emily】太陽能關懷計劃啓動 「上網電價」回贈教育
prev
next