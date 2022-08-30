灣區手記：「廣寒宮」的午後驟雨 ／文：尚東美

閒談間講起不少小店因疫情而執笠，又扯到社會形勢，講着講着就說到廣州近年經濟發展並不突出，金融數據沒什亮點，還不如旁邊的深圳，總之「不像是一線城市」。對於類似的「廣寒宮（指廣州發展速度相對落後其他主要城市）」言論，記者也聽過不少，就沒有放在心上。

飯後有點閒暇，記者本打算去理髮，卻眼看着一團烏雲漸行漸近。雖然拚命趕路，仍趕不上午後驟雨「說來就來」的急速，記者離店門只有不到20米，就被傾盆大雨淋了個落湯雞。

「哎呀，沒帶遮嗎？」這間街坊理髮店只有兩名理髮師和兩名洗頭小妹，卻技術了得，價格親民。相熟的理髮師正在忙碌，洗頭小妹見到記者，即時拿起兩個吹風機，說：「快，吹乾衣服，你吹前面，我幫你吹後面，唔好『撻住』，一陣吹冷氣又凍親了。」隨着陣陣暖風帶走寒意，衣衫也變得乾爽，理髮師還過來開玩笑道：「你現在淋到都幾好啊，反正都是來洗頭，總好過洗完再淋到嘛。」

髮理到一半，雨就停了。這時店內又衝進來一名女士，大叫：「剛才好大雨！我在地鐵口等咗好耐都來唔到……」記者心想，大概就是有這些讓人冒雨也要去的理髮店，有那些長存記憶中的甜品、燉湯和腸粉，才令「廣寒宮」一點也不寒呀。

文：尚東美