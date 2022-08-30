巴基斯坦漢遭追斬中15刀亡 警拘兩南亞人

或涉黑社會糾紛 死者持「行街紙」案底纍纍

遇襲35歲男子Ali，持「行街紙」（酷刑聲請）逗留本港，事後身中多刀昏迷倒臥快線與分隔石壆之間，接報到場救護員即場為他初步急救，他由救護車送往伊利沙伯醫院，搶救後不治。據了解，死者案底纍纍，曾涉毒品案件被判囚。

佐敦道遇5煞伏擊 奔百米遭截停狂斬

油尖警區助理指揮官賈錦琳警司表示，死者頭、手、腳共約15處刀傷，頸部亦有明顯傷痕，初步相信因失血過多致死，惟其真正死因有待稍後剖驗確定。重案組探員經調查後，昨晚約9時在深水埗及觀塘拘捕兩名分別27歲及35歲非華裔男子。據了解，兩人為刀手及車手，分別持行街紙及身分證，警方並尋獲用作逃走的電單車。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

事發昨凌晨4時許，Ali在佐敦道近志和街遭5名南亞裔男子持刀伏擊，他沿佐敦道狂奔約100米至近白加士街被截停，其中兩人向他揮刀狂斬，部分行兇者乘電單車逃去。警方接報到場臨時封閉佐敦道來回快線，Ali倒臥位置遺留大攤血漬及一對染血涼鞋，案件交由油尖警區重案組第3隊跟進。探員昨早重返現場蒐證，在佐敦道近志和街路邊檢獲一支懷疑與案有關的板球棍，警方並翻查附近一帶閉路電視片段；呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661 9245與調查人員聯絡。