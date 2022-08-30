港聞

港聞二

巴基斯坦漢遭追斬中15刀亡 警拘兩南亞人

【明報專訊】一名巴基斯坦裔男子昨日凌晨在油麻地佐敦道遭5名南亞漢持刀伏擊，他走至近白加士街被截停，遭其中兩人揮刀狂斬，部分行兇者乘電單車逃去，傷者送院經搶救後不治。警方將案件列謀殺，探員昨晚拘捕兩名南亞裔男子，將循多個不同方向調查案件動機。據悉，不排除事件涉黑社會利益糾紛。

或涉黑社會糾紛 死者持「行街紙」案底纍纍

遇襲35歲男子Ali，持「行街紙」（酷刑聲請）逗留本港，事後身中多刀昏迷倒臥快線與分隔石壆之間，接報到場救護員即場為他初步急救，他由救護車送往伊利沙伯醫院，搶救後不治。據了解，死者案底纍纍，曾涉毒品案件被判囚。

佐敦道遇5煞伏擊 奔百米遭截停狂斬

油尖警區助理指揮官賈錦琳警司表示，死者頭、手、腳共約15處刀傷，頸部亦有明顯傷痕，初步相信因失血過多致死，惟其真正死因有待稍後剖驗確定。重案組探員經調查後，昨晚約9時在深水埗及觀塘拘捕兩名分別27歲及35歲非華裔男子。據了解，兩人為刀手及車手，分別持行街紙及身分證，警方並尋獲用作逃走的電單車。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

事發昨凌晨4時許，Ali在佐敦道近志和街遭5名南亞裔男子持刀伏擊，他沿佐敦道狂奔約100米至近白加士街被截停，其中兩人向他揮刀狂斬，部分行兇者乘電單車逃去。警方接報到場臨時封閉佐敦道來回快線，Ali倒臥位置遺留大攤血漬及一對染血涼鞋，案件交由油尖警區重案組第3隊跟進。探員昨早重返現場蒐證，在佐敦道近志和街路邊檢獲一支懷疑與案有關的板球棍，警方並翻查附近一帶閉路電視片段；呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661 9245與調查人員聯絡。

相關字詞﹕華豐大廈 謀殺 油麻地

上 / 下一篇新聞

甯漢豪：高球場收地建屋計劃沒變 稱有合理基礎 「全心全意」爭如期落成
甯漢豪：高球場收地建屋計劃沒變 稱有合理基礎 「全心全意」爭如期落成
行會梁高美懿鄭慕智 補申報高球會籍
行會梁高美懿鄭慕智 補申報高球會籍
貫通北都 民建聯倡建南北東西兩幹線
貫通北都 民建聯倡建南北東西兩幹線
後日開學 教局鼓勵師生今明快測 更新學校健康指引 議員料收緊接種要求
後日開學 教局鼓勵師生今明快測 更新學校健康指引 議員料收緊接種要求
17月嬰染疫嘶哮須插喉 劉宇隆憂急性壞死腦炎
17月嬰染疫嘶哮須插喉 劉宇隆憂急性壞死腦炎
BA.5推算成本地主流 劉宇隆料今輪2萬宗見頂
BA.5推算成本地主流 劉宇隆料今輪2萬宗見頂
快測全覆檢變抽檢 梁子超料個案「飈」籲勿恐慌
快測全覆檢變抽檢 梁子超料個案「飈」籲勿恐慌
6私院病牀使用率升 司徒拔道港安收首症
6私院病牀使用率升 司徒拔道港安收首症
家屬：婆婆入亞博求助無人理 廁所跌傷
家屬：婆婆入亞博求助無人理 廁所跌傷
因港防疫限制 明年龍舟世錦賽擬移師泰國
因港防疫限制 明年龍舟世錦賽擬移師泰國
控方指支聯收款兩萬 以外國組織利益為先 鄒幸彤指文件99%塗黑 難公平審訊
控方指支聯收款兩萬 以外國組織利益為先 鄒幸彤指文件99%塗黑 難公平審訊
逼5歲童口交 男子囚3年10月
逼5歲童口交 男子囚3年10月
鋼琴教師非禮7歲童囚10月
鋼琴教師非禮7歲童囚10月
匯控首華人大班 鄭海泉病逝終年74 李家超：傑出銀行家 李澤鉅：華人之光
匯控首華人大班 鄭海泉病逝終年74 李家超：傑出銀行家 李澤鉅：華人之光
鄭海泉80年代助匯豐「避災」獲賞識 08海嘯股價挫 向股東致歉
鄭海泉80年代助匯豐「避災」獲賞識 08海嘯股價挫 向股東致歉
垃圾站熱過戶外1.9℃ 樂施會：七成工友不適
垃圾站熱過戶外1.9℃ 樂施會：七成工友不適
葛珮帆：再有港人未訂檢疫酒店滯留 復遭禁錮
葛珮帆：再有港人未訂檢疫酒店滯留 復遭禁錮
教局首7月批2127「非檢定教員證」 近前年總數 校長：教師流失嚴重 較多校聘無師訓者
教局首7月批2127「非檢定教員證」 近前年總數 校長：教師流失嚴重 較多校聘無師訓者
旺角行人天橋遭縱火
旺角行人天橋遭縱火
大灣區GBA新聞：廣州海心橋入圍「傑出人行橋」獎 橫跨珠江新地標 有望獲國際橋樑界最高榮譽
大灣區GBA新聞：廣州海心橋入圍「傑出人行橋」獎 橫跨珠江新地標 有望獲國際橋樑界最高榮譽
灣區手記：「廣寒宮」的午後驟雨 ／文：尚東美
灣區手記：「廣寒宮」的午後驟雨 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】內地網民不滿堆填區 特首遭洗版
【Emily】內地網民不滿堆填區 特首遭洗版
【Emily】駐港部隊輪換 「直-20」亮相
【Emily】駐港部隊輪換 「直-20」亮相
【Emily】柬官相隔4年再來港 明赴帶路論壇
【Emily】柬官相隔4年再來港 明赴帶路論壇
【Emily】啟田邨長者屋將撤舍監 鄧家彪促保留
【Emily】啟田邨長者屋將撤舍監 鄧家彪促保留
【Emily】調查：去年七成半人 曾買有機食品
【Emily】調查：去年七成半人 曾買有機食品
【Emily】太陽能關懷計劃啓動 「上網電價」回贈教育
【Emily】太陽能關懷計劃啓動 「上網電價」回贈教育