教局首7月批2127「非檢定教員證」 近前年總數 校長：教師流失嚴重 較多校聘無師訓者

根據教育局數字，截至今年7月已發出2127張「僱用非檢定教員許可證」，佔去年全年約63%，較2020年全年少125張（見表）。

按教師註冊規定，沒有接受師資培訓及未具備教學資格者可申請作准用教員。他們若在中、小學或專上教育教育課程的學校任教，需至少持有高級文憑或副學士學位等及提交證明文件，證明有任教相關科目的能力。若准用教員要任教較高年級，需持有較高學歷。至於高中科學科等特別注意安全的科目，就應先徵詢教育局的意見。

常額教師須考基本法 津小議會倡增測試次數

津貼小學議會主席胡艷芬稱，今年教師流失嚴重，特別是英文、音樂、體育等科目較難聘請，加上入職常額教師須通過《基本法》測試，導致學校凍結教席，以取現金津貼聘請合約教師，而部分未完成師訓的就要申請為准用教員。她期望大學開設更多學位教師教育文憑課程的學額及政府多辦一兩次《基本法》測試，以配合需要。

直資議會：非盲目聘請 校方對質素有要求

直資學校議會主席陳狄安表示，准用教員未必只任教初中級別，每個科目都有機會任教，例如高中經濟科。被問到會否影響教學質素，他說「最好當然是完成師訓」，但不排除有准用教員因擁有相關大學學位、本科知識較強或有自己的教學技巧，能應付學校特別教學需要，「學校不會盲目聘請……學校管理團隊對教學質素有要求」。他指學校可找相對有經驗的老師作准用教員的導師，幫助他們適應及以共同備課、觀課等方式支援准用教員。

教育局回覆表示，每年發出「僱用非檢定教員許可證」的數字均有波動，學校可因應其運作需要，聘用具有所需學歷、培訓、經驗、能力或在某方面具專長的教員，若有關教員未受師資訓練，或正在修讀而未完成師訓課程，可申請「僱用非檢定教員許可證」。由於准用教員停止受僱於許可證所指明的學校時，許可證將自動取消，轉校時亦要重新申請，而完成師資培訓及申請為檢定教員後，轉校無需重新註冊，所以每年批出該證的數目不代表該年獲批及在職的准用教員人數。