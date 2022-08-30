葛珮帆：再有港人未訂檢疫酒店滯留 復遭禁錮

多一人回港 15未脫險

保安局稱，昨安全返港的港人早前向入境處「協助在外香港居民小組」求助，隨後在外交部駐港特派員公署、中國駐緬甸大使館、中國駐泰國大使館、保安局專責小組及香港駐曼谷經貿辦協助下返港。保安局專責小組自成立以來共協調13名港人安全回港。截至前日，執法部門共收到43名港人求助，當中28人已確認安全；其餘15人的人身自由受到限制，分別有3人身處緬甸，12人身處柬埔寨。

葛珮帆昨稱再接獲一名港人求助，該人上月獲聘往泰國工作，抵埗後得悉從事詐騙，在送往工作地點途中逃脫，惟因未預訂香港檢疫酒店而滯留泰國。受害人其後於本月在泰國覓得文職工作，發現亦是從事詐騙，遭禁錮20多天；輾轉被「賣」到緬甸一個園區，該園區到處有人持槍駐守。葛引述受害人稱每天擔驚受怕，憂被迫淪為犯罪工具。

港大法律學院首席講師、守護尊嚴中心創辦人何珮芝昨在港台《千禧年代》稱，本港現無針對人口販運的法例；對於保安局長鄧炳強日前稱現有50多條相關罪行，足夠打擊人口販賣，何稱鄧所指的罪行只包括非法禁錮、人身傷害、毆打、欺詐及針對工作超時的法例，不能反映案件嚴重性。