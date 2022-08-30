垃圾站熱過戶外1.9℃ 樂施會：七成工友不適

樂施會於6月至7月共訪問200名外判清潔工，近七成為60歲或以上，逾九成教育程度為初中或以下。樂施會助理研究及倡議經理梁名峰說，這反映受訪工友是社會「脆弱的一群」，較難透過轉工換取更好的工作環境。

近半站外休息 逾四成未獲食水

樂施會於33個垃圾站內量度發現，站內平均溫度達32.2℃，較本港7月平均氣溫高1.9℃，67%受訪者稱在站內工作時常感身體不適如頭暈、作嘔等。由於環境悶熱、衛生欠佳，近半受訪者不會在站內休息，當中逾七成人的主要休息地方為「街邊陰涼處」。調查亦發現，逾四成工友未獲僱主提供飲用水，有違勞工處「酷熱環境下工作預防中暑」指引。

翻新未紓濕熱 無分隔休息區

現時食環署轄下有164個「永久離街垃圾收集站」，當中29個已完成或將翻新。樂施會港澳台項目總監黃碩紅稱，翻新後垃圾站外觀雖有改善，但悶熱和潮濕程度跟翻新前相若，部分傳出的臭味更比之前強烈；已翻新垃圾站雖設工人休息空間，惟地方不大，「5至6個人同時逗留已經好迫」，且設於垃圾站旁，未有分隔兩空間。香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮說，垃圾站亦是工友生活的地方，盼站內設計加入「工人的元素」，提供更衣和休息等位置。

促翻新設計納勞工需要

記者昨午到北角渣華道垃圾站觀察，站內約有5把掛牆風扇，惟離地約3米，風力難覆蓋工友工作位置。該站站長說，室外自然風難吹入，站內溫度肯定比戶外高，故需靠公司提供的數把座地和座枱風扇降溫。他在站內工作十多分鐘已滿頭大汗，加上疫下須穿防護袍工作，「沒有風的時候好熱，全身都是水（汗）」。他說為防中暑，每日起碼喝6至7樽500毫升水。站內設有一部飲水機，站長稱公司福利不錯，不時派發降溫、消暑用品如太陽油、防曬帽、電解質補充飲料等，早前每個工友亦獲發小風扇。

樂施會呼籲當局正視基層勞工需要，並提出多項建議，包括加快翻新垃圾站；加入跟垃圾站分隔開的休息空間，例如仿效九巴車站為工友設立社區休息室；將「工作安全及健康指引」納入外判標書等。