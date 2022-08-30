港聞

港聞二

垃圾站熱過戶外1.9℃ 樂施會：七成工友不適

【明報專訊】樂施會調查清潔工人在酷熱天氣下於垃圾站內工作狀况，發現垃圾站內平均溫度較戶外高1.9℃，近七成受訪工友表示因而感身體不適，包括頭暈及作嘔等。樂施會表示部分垃圾站已翻新，但工程並非針對工友工作環境，站內悶熱和潮濕仍未改善，更未為工友設立與垃圾站分隔的休息空間，促當局將工友的需要納入翻新設計中。

樂施會於6月至7月共訪問200名外判清潔工，近七成為60歲或以上，逾九成教育程度為初中或以下。樂施會助理研究及倡議經理梁名峰說，這反映受訪工友是社會「脆弱的一群」，較難透過轉工換取更好的工作環境。

近半站外休息 逾四成未獲食水

樂施會於33個垃圾站內量度發現，站內平均溫度達32.2℃，較本港7月平均氣溫高1.9℃，67%受訪者稱在站內工作時常感身體不適如頭暈、作嘔等。由於環境悶熱、衛生欠佳，近半受訪者不會在站內休息，當中逾七成人的主要休息地方為「街邊陰涼處」。調查亦發現，逾四成工友未獲僱主提供飲用水，有違勞工處「酷熱環境下工作預防中暑」指引。

翻新未紓濕熱 無分隔休息區

現時食環署轄下有164個「永久離街垃圾收集站」，當中29個已完成或將翻新。樂施會港澳台項目總監黃碩紅稱，翻新後垃圾站外觀雖有改善，但悶熱和潮濕程度跟翻新前相若，部分傳出的臭味更比之前強烈；已翻新垃圾站雖設工人休息空間，惟地方不大，「5至6個人同時逗留已經好迫」，且設於垃圾站旁，未有分隔兩空間。香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮說，垃圾站亦是工友生活的地方，盼站內設計加入「工人的元素」，提供更衣和休息等位置。

促翻新設計納勞工需要

記者昨午到北角渣華道垃圾站觀察，站內約有5把掛牆風扇，惟離地約3米，風力難覆蓋工友工作位置。該站站長說，室外自然風難吹入，站內溫度肯定比戶外高，故需靠公司提供的數把座地和座枱風扇降溫。他在站內工作十多分鐘已滿頭大汗，加上疫下須穿防護袍工作，「沒有風的時候好熱，全身都是水（汗）」。他說為防中暑，每日起碼喝6至7樽500毫升水。站內設有一部飲水機，站長稱公司福利不錯，不時派發降溫、消暑用品如太陽油、防曬帽、電解質補充飲料等，早前每個工友亦獲發小風扇。

樂施會呼籲當局正視基層勞工需要，並提出多項建議，包括加快翻新垃圾站；加入跟垃圾站分隔開的休息空間，例如仿效九巴車站為工友設立社區休息室；將「工作安全及健康指引」納入外判標書等。

相關字詞﹕清潔工 樂施會

上 / 下一篇新聞

甯漢豪：高球場收地建屋計劃沒變 稱有合理基礎 「全心全意」爭如期落成
甯漢豪：高球場收地建屋計劃沒變 稱有合理基礎 「全心全意」爭如期落成
行會梁高美懿鄭慕智 補申報高球會籍
行會梁高美懿鄭慕智 補申報高球會籍
貫通北都 民建聯倡建南北東西兩幹線
貫通北都 民建聯倡建南北東西兩幹線
後日開學 教局鼓勵師生今明快測 更新學校健康指引 議員料收緊接種要求
後日開學 教局鼓勵師生今明快測 更新學校健康指引 議員料收緊接種要求
17月嬰染疫嘶哮須插喉 劉宇隆憂急性壞死腦炎
17月嬰染疫嘶哮須插喉 劉宇隆憂急性壞死腦炎
BA.5推算成本地主流 劉宇隆料今輪2萬宗見頂
BA.5推算成本地主流 劉宇隆料今輪2萬宗見頂
快測全覆檢變抽檢 梁子超料個案「飈」籲勿恐慌
快測全覆檢變抽檢 梁子超料個案「飈」籲勿恐慌
6私院病牀使用率升 司徒拔道港安收首症
6私院病牀使用率升 司徒拔道港安收首症
家屬：婆婆入亞博求助無人理 廁所跌傷
家屬：婆婆入亞博求助無人理 廁所跌傷
因港防疫限制 明年龍舟世錦賽擬移師泰國
因港防疫限制 明年龍舟世錦賽擬移師泰國
控方指支聯收款兩萬 以外國組織利益為先 鄒幸彤指文件99%塗黑 難公平審訊
控方指支聯收款兩萬 以外國組織利益為先 鄒幸彤指文件99%塗黑 難公平審訊
逼5歲童口交 男子囚3年10月
逼5歲童口交 男子囚3年10月
鋼琴教師非禮7歲童囚10月
鋼琴教師非禮7歲童囚10月
匯控首華人大班 鄭海泉病逝終年74 李家超：傑出銀行家 李澤鉅：華人之光
匯控首華人大班 鄭海泉病逝終年74 李家超：傑出銀行家 李澤鉅：華人之光
鄭海泉80年代助匯豐「避災」獲賞識 08海嘯股價挫 向股東致歉
鄭海泉80年代助匯豐「避災」獲賞識 08海嘯股價挫 向股東致歉
葛珮帆：再有港人未訂檢疫酒店滯留 復遭禁錮
葛珮帆：再有港人未訂檢疫酒店滯留 復遭禁錮
教局首7月批2127「非檢定教員證」 近前年總數 校長：教師流失嚴重 較多校聘無師訓者
教局首7月批2127「非檢定教員證」 近前年總數 校長：教師流失嚴重 較多校聘無師訓者
巴基斯坦漢遭追斬中15刀亡 警拘兩南亞人
巴基斯坦漢遭追斬中15刀亡 警拘兩南亞人
旺角行人天橋遭縱火
旺角行人天橋遭縱火
大灣區GBA新聞：廣州海心橋入圍「傑出人行橋」獎 橫跨珠江新地標 有望獲國際橋樑界最高榮譽
大灣區GBA新聞：廣州海心橋入圍「傑出人行橋」獎 橫跨珠江新地標 有望獲國際橋樑界最高榮譽
灣區手記：「廣寒宮」的午後驟雨 ／文：尚東美
灣區手記：「廣寒宮」的午後驟雨 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】內地網民不滿堆填區 特首遭洗版
【Emily】內地網民不滿堆填區 特首遭洗版
【Emily】駐港部隊輪換 「直-20」亮相
【Emily】駐港部隊輪換 「直-20」亮相
【Emily】柬官相隔4年再來港 明赴帶路論壇
【Emily】柬官相隔4年再來港 明赴帶路論壇
【Emily】啟田邨長者屋將撤舍監 鄧家彪促保留
【Emily】啟田邨長者屋將撤舍監 鄧家彪促保留
【Emily】調查：去年七成半人 曾買有機食品
【Emily】調查：去年七成半人 曾買有機食品
【Emily】太陽能關懷計劃啓動 「上網電價」回贈教育
【Emily】太陽能關懷計劃啓動 「上網電價」回贈教育