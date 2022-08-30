匯控首華人大班 鄭海泉病逝終年74 李家超：傑出銀行家 李澤鉅：華人之光

曾任兩局議員、全國政協 回歸早年財政司長熱門

據了解，鄭海泉近年患癌，曾接受治療，據報道，他前晚在養和醫院逝世。鄭海泉回歸前擔任立法局議員和行政局議員，亦獲中央政府委任為港事顧問，曾加入自由黨前身啟聯資源中心。九七後他仍活躍於政壇，回歸早年屢被視為財政司長熱門人選。周梁淑怡憶述，與鄭海泉共事時正值中英草擬聯合聲明和回歸之前，對鄭的處事手法表示欽佩，稱讚對方為人很好。與鄭海泉相識30年的全國人代吳亮星說，鄭年輕時已在匯豐擔任要職，讚揚對方是銀行界十分難得的人才和「佼佼者」，而鄭過去重視健康，經常運動，有早泳習慣。

周梁淑怡：一等好人

特首李家超哀悼鄭海泉逝世，代表特區政府向其家人致以深切慰問。李讚揚鄭多年來推動銀行業發展，致力貢獻社會，對本港文化體育、社會服務等領域貢獻良多，是傑出銀行家。財政司長陳茂波表示，鄭海泉是他在中大的學長，待人親切，鄭熱愛母校、關顧年輕人，其家國情懷亦讓人敬佩。財庫局長許正宇表示，鄭海泉憑自身努力成為傑出銀行家，對本港金融市場作寶貴貢獻，是業界後輩的典範。立法會主席梁君彥表示與鄭海泉相識多年，欣賞對方憑自身努力成為社會領袖，其奮鬥精神為港人樹立榜樣。

多名商界和金融界領袖亦發稿悼念，其中金管局前總裁任志剛表示，鄭海泉是銀行家的典範。長和主席李澤鉅讚揚鄭海泉作為匯豐首名華人主席是華人之光，感謝鄭任長和獨立非執董的服務和貢獻。恒生董事長利蘊蓮表示，鄭是引領銀行業發展的先行者，其逝世是一大損失。

鄭海泉1973年中大經濟系畢業，2009至2015年擔任中大校董會主席。中大校長段崇智讚揚鄭對中大貢獻殊深，多年來身體力行服務母校。他提到鄭海泉在興建中大醫院上扮演關鍵角色，亦領導中大擴充書院制和成立深圳分校。

社運過來人 掌中大校董會 曾籲社會多包容年輕人

鄭海泉兒時患小兒麻痹症，曾「穿膠花」幫補家計。他在學時曾任中大學生會副會長，積極參與社會運動，更被政治部視為「新左翼」激進學生，屬被點名的監視對象。作為學運過來人，鄭不時被傳媒問及對社運的看法，他曾表示教育下一代應鼓勵他們追求真善美，冀社會給年輕人「多些空間、多些包容」。