逼5歲童口交 男子囚3年10月

庭上透露，被告余嘉明（31歲）涉及另一宗藏有攻擊性武器案，保釋期間犯下本案。辯方求情指出，被告承諾服刑完畢會改過自新，且對案件後悔，冀法庭輕判。

被告酗酒 患思覺失調

暫委法官鍾偉強引述精神科報告指出，被告有濫用酒精習慣，曾與父親和胞弟在醫院打架，送院後確診思覺失調，但沒戀童傾向。醫生認為，被告須持續接受心理治療，重犯性罪行的風險屬中高水平。至於事主承受的影響，鍾官引述創傷報告稱，事主女童X仍受抑鬱情緒困擾，X母有強烈抑鬱情緒和罪疚感。根據報告，X母覺得委託友人帶X補習，自己沒有盡責保護X，致X遇上「恐怖的事」。為免事件重演，X母減少與親友來往，亦不敢委託別人照顧女兒。

保釋期間犯案 加刑因素

鍾官判刑稱，兒童遭受性侵後一般難向父母和師長啟齒，因此法庭着重保護兒童福祉，量刑須考慮案件對事主及其家人的影響。鍾官表示，被告和X的年齡相距甚遠，考慮被告在另案保釋期間再犯，為案中加刑因素，惟被告初次干犯性罪行，看來有悔意，可以酌情減刑。鍾官採納5年9個月為量刑起點，被告認罪扣減至監禁3年10個月。

【案件編號：DCCC693/21】