控方指支聯收款兩萬 以外國組織利益為先 鄒幸彤指文件99%塗黑 難公平審訊

辯方早前爭議，控方以公眾利益豁免權（PII）為由拒披露具爭議的文件，影響公平審訊。雙方兩度閉門商討，控方披露15項資料，包括警方調查報告內容，引述網絡資料、facebook專頁、核數紀錄等以及描述5個組織及兩名人物與支聯會的關係（見表），組織名稱等內容被塗黑。

沒有律師代表的鄒幸彤投訴僅獲發「很多頁的黑色墨水」，99%內容皆被遮蓋，例如涉「組織2」的資料只見「跨國界」3字，反問這些資料「怎會令審訊變得比較公平？」

官稱新資料足保審訊公平 暫不要求公開更多

控方署理副刑事檢控專員周天行憂慮，披露資料會影響警方繼續調查。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉認同新披露的資料足以確保審訊公平，暫不要求公開更多文件。

國安處署理高級警司洪毅引述調查報告稱，支聯會從一個「外國政治組織」（組織4）獲逾萬元款項，而組織4的宗旨是結束一黨專政及建設民主中國，與支聯會的五大綱領相近，故認為兩個組織有關連。

警方藉公司查冊發現

一人兼任支聯「組織2」董事

報告亦描述另一「以美國利益為中心，推動民主發展」的組織6，分別匯款逾百萬元予3個與支聯會有聯繫的組織，包括在香港有分部的「跨國界政治組織」（組織2）。警方透過公司查冊，發現其中一人同時擔任組織2及支聯會的董事及前秘書。

洪毅其後向警務處長申請賦予他行使實施細則下，要求外國代理人提供資料的權力，申請文件中總結，調查報告提供合理基礎，相信有必要維護國安。

鄒幸彤問及洪毅，調查報告指組織4匯款逾萬元予支聯會，實際款項是否兩萬元。控方隨即反對，指問題涉及PII，而PII不僅確保文件不披露予辯方及公眾，亦保障文件內的資料，故辯方不得提出，洪毅亦毋須回答，以免危及警方調查工作。

鄒幸彤稱，PII僅保障控方文件不被披露，若控方欲禁止在庭上提及某些資料，須另行申請禁言令；辯方大律師黃俊嘉亦認為，若證人一直毋須回應，是剝奪辯方的辯護權，辯方可申請永久終止聆訊；又指若控方認為披露資料危害公眾利益，應考慮是否繼續檢控。

羅官質疑辯方刺探保密內容

後准「是非題」提問

羅官一度質疑辯方試圖「走後門」，繞過PII限制刺探保密內容，但最終批准鄒幸彤以是非題方式提問。洪毅確認，組織4在2018年匯款兩萬元予支聯會。

【案件編號：WKCC 3633/21】

明報記者

（港區國安法）