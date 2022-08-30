因港防疫限制 明年龍舟世錦賽擬移師泰國

業界憂大型活動落後於人

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛昨早在now新聞節目《時事全方位》透露，世界龍舟錦標賽主辦單位正考慮明年取消香港站賽事。鍾志樂接受本報查詢時稱，總會於2017年成功向國際龍舟聯合會申辦2021年世界龍舟錦標賽，惟去年因疫情而取消，賽事延至明年8月舉行。

原定去年舉行

主辦不欲再取消

鍾志樂透露，國際龍舟聯合會執委會上周六開會，一致通過將比賽移師泰國舉行，預料聯合會下月召開會員大會時將會正式取消香港站賽事。鍾說每屆賽事約有3500名運動員參與，總會自2017年成功申辦以來一直籌備賽事，形容項目「煩咗我好多年，很傷腦筋」。他認為相對於練習多時的運動員及港人而言，本港失去舉辦大型國際比賽的機會，更為遺憾。

鍾志樂說理解聯合會的決定，因現時泰國已全面開放，而本港仍有檢疫限制及須閉環管理；有運動員不滿有關安排，亦不願隨行家屬須隔離。

他說，早於2019年起已開始尋找贊助商，去年比賽取消，對贊助商而言有很大影響；聯合會不願賽事再度取消，故決定移師泰國舉行。

早前香港十公里錦標賽及維港渡海泳分別接獲政府通知，活動人數連同工作人員各以500為上限，致十公里錦標賽最終取消，令外界關注另兩項大型賽事（維港渡海泳及渣打馬拉松）能否順利舉行。

霍啟剛昨在節目稱，政府在過去的周末態度積極，知悉特首李家超關注事件，盼與業界溝通。

（新冠疫情）