港聞

港聞二

家屬：婆婆入亞博求助無人理 廁所跌傷

【明報專訊】醫管局上周重啟亞博館新冠治療中心（下稱亞博館），首階段提供約200張病牀。病人家屬阿婷表示，確診的82歲外婆上周四（25日）被送到亞博館後，在洗手間疑因地面濕跌傷，又引述外婆稱留醫期間曾多次按求助鐘但無人理會，擔心亞博館人手不足並關注場地安全，冀當局准許家人入亞博館照顧長者。醫管局回覆稱，亞博館已有多項措施加強保障病人安全，包括於洗手間或淋浴設施安裝地面防滑貼及扶手、安排員工定時清潔，確保場地乾爽。

醫管局表示，初步已調動逾百名醫護及專職醫療人員到亞博館，會密切監察疫情發展並按需要靈活調配人手和資源。局方沒回應醫護人手與病人比例。對於家屬希望入亞博館照顧長者，醫管局稱理解家屬訴求，如有需要，亞博館會在可行情况下安排視像探訪。

冀准入場照顧

醫局：可安排視像探訪

阿婷說，醫護事後告知家人，外婆跌傷後沒骨折但擦損；由於需聞氧氣，擔心她再跌倒，一度安排外婆穿約束衣。後來家人再與醫護商討，改為加高牀欄，毋須穿約束衣，但仍須穿尿片。她說外婆以往行動自如，毋須用尿片，「擔心出到來會退步」。

阿婷引述外婆說，曾多次按鐘但無人理會，稱職員很忙，例如曾想喝水，「按極都無人理」。家人曾致電了解，職員說婆婆牀頭已有兩樽水。阿婷說未能確認實際情况如何，例如外婆是否未能伸手取水。

阿婷認為醫護有盡力協助，但家人仍擔心，雖然能與外婆通電話聯絡，「但真實情况到底是怎樣？」她亦質疑亞博館醫護人手不足，希望當局公開人手比例，也盼當局容許家人到亞博館陪伴及照顧外婆，認為這有助分擔醫護工作。

（新冠疫情）

相關字詞﹕醫管局 亞博館 長者 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

甯漢豪：高球場收地建屋計劃沒變 稱有合理基礎 「全心全意」爭如期落成
甯漢豪：高球場收地建屋計劃沒變 稱有合理基礎 「全心全意」爭如期落成
行會梁高美懿鄭慕智 補申報高球會籍
行會梁高美懿鄭慕智 補申報高球會籍
貫通北都 民建聯倡建南北東西兩幹線
貫通北都 民建聯倡建南北東西兩幹線
後日開學 教局鼓勵師生今明快測 更新學校健康指引 議員料收緊接種要求
後日開學 教局鼓勵師生今明快測 更新學校健康指引 議員料收緊接種要求
17月嬰染疫嘶哮須插喉 劉宇隆憂急性壞死腦炎
17月嬰染疫嘶哮須插喉 劉宇隆憂急性壞死腦炎
BA.5推算成本地主流 劉宇隆料今輪2萬宗見頂
BA.5推算成本地主流 劉宇隆料今輪2萬宗見頂
快測全覆檢變抽檢 梁子超料個案「飈」籲勿恐慌
快測全覆檢變抽檢 梁子超料個案「飈」籲勿恐慌
6私院病牀使用率升 司徒拔道港安收首症
6私院病牀使用率升 司徒拔道港安收首症
因港防疫限制 明年龍舟世錦賽擬移師泰國
因港防疫限制 明年龍舟世錦賽擬移師泰國
控方指支聯收款兩萬 以外國組織利益為先 鄒幸彤指文件99%塗黑 難公平審訊
控方指支聯收款兩萬 以外國組織利益為先 鄒幸彤指文件99%塗黑 難公平審訊
逼5歲童口交 男子囚3年10月
逼5歲童口交 男子囚3年10月
鋼琴教師非禮7歲童囚10月
鋼琴教師非禮7歲童囚10月
匯控首華人大班 鄭海泉病逝終年74 李家超：傑出銀行家 李澤鉅：華人之光
匯控首華人大班 鄭海泉病逝終年74 李家超：傑出銀行家 李澤鉅：華人之光
鄭海泉80年代助匯豐「避災」獲賞識 08海嘯股價挫 向股東致歉
鄭海泉80年代助匯豐「避災」獲賞識 08海嘯股價挫 向股東致歉
垃圾站熱過戶外1.9℃ 樂施會：七成工友不適
垃圾站熱過戶外1.9℃ 樂施會：七成工友不適
葛珮帆：再有港人未訂檢疫酒店滯留 復遭禁錮
葛珮帆：再有港人未訂檢疫酒店滯留 復遭禁錮
教局首7月批2127「非檢定教員證」 近前年總數 校長：教師流失嚴重 較多校聘無師訓者
教局首7月批2127「非檢定教員證」 近前年總數 校長：教師流失嚴重 較多校聘無師訓者
巴基斯坦漢遭追斬中15刀亡 警拘兩南亞人
巴基斯坦漢遭追斬中15刀亡 警拘兩南亞人
旺角行人天橋遭縱火
旺角行人天橋遭縱火
大灣區GBA新聞：廣州海心橋入圍「傑出人行橋」獎 橫跨珠江新地標 有望獲國際橋樑界最高榮譽
大灣區GBA新聞：廣州海心橋入圍「傑出人行橋」獎 橫跨珠江新地標 有望獲國際橋樑界最高榮譽
灣區手記：「廣寒宮」的午後驟雨 ／文：尚東美
灣區手記：「廣寒宮」的午後驟雨 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】內地網民不滿堆填區 特首遭洗版
【Emily】內地網民不滿堆填區 特首遭洗版
【Emily】駐港部隊輪換 「直-20」亮相
【Emily】駐港部隊輪換 「直-20」亮相
【Emily】柬官相隔4年再來港 明赴帶路論壇
【Emily】柬官相隔4年再來港 明赴帶路論壇
【Emily】啟田邨長者屋將撤舍監 鄧家彪促保留
【Emily】啟田邨長者屋將撤舍監 鄧家彪促保留
【Emily】調查：去年七成半人 曾買有機食品
【Emily】調查：去年七成半人 曾買有機食品
【Emily】太陽能關懷計劃啓動 「上網電價」回贈教育
【Emily】太陽能關懷計劃啓動 「上網電價」回贈教育