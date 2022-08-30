家屬：婆婆入亞博求助無人理 廁所跌傷

醫管局表示，初步已調動逾百名醫護及專職醫療人員到亞博館，會密切監察疫情發展並按需要靈活調配人手和資源。局方沒回應醫護人手與病人比例。對於家屬希望入亞博館照顧長者，醫管局稱理解家屬訴求，如有需要，亞博館會在可行情况下安排視像探訪。

冀准入場照顧

醫局：可安排視像探訪

阿婷說，醫護事後告知家人，外婆跌傷後沒骨折但擦損；由於需聞氧氣，擔心她再跌倒，一度安排外婆穿約束衣。後來家人再與醫護商討，改為加高牀欄，毋須穿約束衣，但仍須穿尿片。她說外婆以往行動自如，毋須用尿片，「擔心出到來會退步」。

阿婷引述外婆說，曾多次按鐘但無人理會，稱職員很忙，例如曾想喝水，「按極都無人理」。家人曾致電了解，職員說婆婆牀頭已有兩樽水。阿婷說未能確認實際情况如何，例如外婆是否未能伸手取水。

阿婷認為醫護有盡力協助，但家人仍擔心，雖然能與外婆通電話聯絡，「但真實情况到底是怎樣？」她亦質疑亞博館醫護人手不足，希望當局公開人手比例，也盼當局容許家人到亞博館陪伴及照顧外婆，認為這有助分擔醫護工作。

（新冠疫情）