6私院病牀使用率升 司徒拔道港安收首症

浸會醫院40%升至74%

本報昨透過電郵向13間私家醫院查詢轉介病牀使用率、累計接收病人數目及會否加開病牀，獲9間醫院回覆。其中一度未曾接收病人的司徒拔道港安稱已接收首宗轉介個案，另預期會再接收兩宗。

對比醫衛局上周三（24日）公布的數據，香港浸信會醫院、聖保祿醫院、荃灣港安、港怡、嘉諾撒及養和的轉介病牀使用率均上升，當中浸信會醫院比例由40%升至74%；現提供25張病牀的聖保祿醫院表示，「（病牀）基本上已經住滿」，盼下周可增10張轉介病牀。明德醫院累計接收個案則維持在兩宗，該院稱，未能轉院的原因包括地理位置、病人拒絕等；就如何增加轉介，院方已提出建議。

至於日前使用率逾九成、同時接收新冠及非新冠病人的中大醫院，截至前日（28日）新冠病牀使用率為87.5%、非新冠病牀使用率為100%，該院已加開6張非新冠病牀。

（新冠疫情）