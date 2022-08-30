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港聞二

快測全覆檢變抽檢 梁子超料個案「飈」籲勿恐慌

【明報專訊】現屆政府稱注重提升本港核酸檢測能力，強調要達至「多、準、快、易、平」，增加核酸檢測量。隨着最近單日新冠個案接近1萬宗，衛生防護中心昨公布，經考慮本地檢測能力，即日起不會再安排所有快速測試陽性呈報個案做核酸檢測覆檢，改為抽樣核實。新安排的檢測結果將於明日（31日）起公布的數字反映。

張竹君：覆檢陰性少於1%

第五波疫情於今年中回落，因應當時快測陽性呈報個案「假陽性」比率高，懷疑部分屬虛報，衛生防護中心於6月7日起，安排所有快測陽性呈報個案均須核酸檢測覆檢。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，中心自5月起替快測陽性的呈報個案抽查覆檢，發現陰性比率「異常地高」，達兩至三成，其後安排全部新呈報個案覆檢後，比率很快下跌，目前維持少於1%。

呼吸系統專科醫生梁子超估計，取消核酸覆檢後，當局可一併公布近期囤積未覆檢的快測陽性個案，故未來數天個案數字或飈升，並非反映疫情趨勢，呼籲市民毋須恐慌。由於目前覆檢後陰性比率很低，他認為覆檢意義不大，毋須多花資源處理。至於新安排會否令當局難以監察新變異病毒株流入本港，他稱在監察輸入個案方面「做足啲」便可把關。

納強檢大廈本月執法18次 升逾兩倍

政府曾稱會加強強制檢測，包括增加納入強檢公告的大廈數目。翻查資料，近月每日強檢公告大廈數目介乎40至70幢，未見明顯增加，另至昨日連續約6天沒有圍封強檢。問及防疫策略是否有改變，張竹君稱，政策局會商議做法，如有轉變會公布。

執法方面，本月截至昨日就曾納入強檢公告的大廈一共執法18次，遠多於7月的5次。抽查約5600人中，531人沒遵從而被重發強檢令，違例比率約9.5%，其中123人罰款。至於餐飲處所防疫規例，食環署和警方於過去周末（26至28日）共巡查1510間食肆和140間酒吧，檢控29名處所負責人，151名員工和食客被罰款。

（新冠疫情）

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