BA.5推算成本地主流 劉宇隆料今輪2萬宗見頂

料佔比升至八九成才回落

本港昨新公布8488宗新冠陽性個案，本地感染佔8252宗，按日少逾1000宗，衛生防護中心形容單日波幅未能反映疫情走勢。防護中心分析8月22至28日期間帶L452R變異基因的個案，BA.4和BA.5分別佔12%和88%，並按此比例推算BA.5佔本地個案比例約46%，超越其他Omicron亞系，包括BA.2.2的41%、BA.2.12.1的6.9%和BA.4的6%。

港大專家劉宇隆昨於港台節目《千禧年代》稱，據外國經驗，BA.4和BA.5佔比或增至八九成，屆時疫情才回落。他引述新加坡新一波疫情稱，高峰點為每百萬人口有約2000人是單日新個案，推算本港今輪疫情高峰為單日1.4萬至1.5萬宗，上下限分別為2萬宗和1.1萬宗，暫難料何時回落，惟相信整個9月亦要「嚴陣以待」。他強調本港正處於由「精準防控」步向「精準復常」的轉折點，為期約3至6個月，應繼續推高第三針疫苗接種率。

劉：滿18歲第四針想打就打 18歲以下要再考慮

對於應否調低第四針接種年齡門檻，身兼衛生署疫苗可預防疾病科學委員會主席的劉宇隆稱，目前所有年滿18歲市民，若有個人需要均可打第四針，「基本上你想打就有得打」，做法較其他海外地區寬鬆，18歲以下者應否接種則要再考慮，「不停咁打（疫苗）唔係一個出路嚟嘅」。

（新冠疫情）