17月嬰染疫嘶哮須插喉 劉宇隆憂急性壞死腦炎

男嬰昏睡變多 情况危殆

本港昨公布新增8488宗新冠陽性個案，其中8252宗屬本地感染（見表）。醫管局公布，染疫後曾抽筋、患嘶哮症的17個月大男嬰，仍在PICU接受治療，但由於醫護人員前日發現男嬰昏睡狀態變多，為保護氣道、防止不能呼吸，男嬰要插喉及使用呼吸機，其情况要轉為危殆。醫管局總行政經理劉家獻補充，男嬰維生指數穩定、暫沒發燒。至於男嬰昏睡原因，他稱患者「中間發生過好多事」，如曾抽筋、一度懷疑停止呼吸，故不同因素導致上述情况，需腦部磁力共振，分析會否因腦部問題出現昏睡情况。

港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨早於港台節目《千禧年代》透露，男嬰神志欠佳，格拉斯哥昏迷指數（GCS）徘徊於8至9，屬中度昏迷，由於男嬰曾發高燒至攝氏39度，加上長時間抽筋，他憂慮構成腦部損傷。

部分成人病房劃區擺兒科牀 骨科、婦產科病房或轉收新冠

劉宇隆向本報稱，男嬰昨晚仍處中度昏迷，院方尚未替他做磁力共振掃描（MRI），正努力安排，現階段未清楚是否涉急性壞死性腦炎或其他腦部損傷。至於男嬰要插喉治療，他稱非因男嬰呼吸困難或有肺炎，而是因他神志「浮動」，擔心影響呼吸。

近日陽性個案持續上升，被問及醫管局就兒童入院人數增多的預案，劉家獻回應稱，第三階段病牀調動方案中，最多能提供5000張新冠病牀，包括兒科病牀，惟本港「出生率不多，兒科病牀其實唔多」；局方已在醫院部分成人病房劃區，當兒科病牀爆滿，會使用相關病牀收症，由曾到兒科部門訓練等專門受訓的護士照顧兒科病人。劉家獻指出，每間醫院、聯網會視乎需求調動病牀，當局已就此預留人手，會視乎形勢加牀，形容做法「被動、具機動性」。

醫管局另公布多338名新冠病人留醫，截至昨日凌晨共2556名患者留醫。劉家獻表示，會視乎情况，將醫院部分病房，包括骨科、婦產科病房轉為接收新冠病人，盼市民諒解。

周五重開啟德中心 可收260院友

另外，社署宣布，因亞博館的臨時檢疫中心入住率呈上升趨勢，本周五（9月2日）將重開位於啟德郵輪碼頭的啟德檢疫中心，提供260個牀位接收經衛生防護中心界定為密切接觸者的安老院院友。

翻查資料，勞福局長孫玉菡曾稱，當亞博館檢疫中心使用率達七成，可重開啟德檢疫中心。社署回覆稱，截至昨早9時，亞博館檢疫中心共有765人入住，即使用率約為65%；署方補充，會繼續密切留意疫情發展，如有需要，將隨時啟用啟德檢疫中心餘下牀位。

（新冠疫情）