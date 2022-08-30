後日開學 教局鼓勵師生今明快測 更新學校健康指引 議員料收緊接種要求

申全日課或跟疫苗通3針要求

教育界立法會議員朱國強認為，早做快測，可多一分保障，學校可透過通告或信息通知家長安排。他又稱，據其了解，估計新指引會收緊部分防疫安排，舉例指「疫苗通行證」已要求打3針疫苗，故中學全日面授、中小學生課外活動條件亦需更新。翻查局方8月初指引，所有教職員符合「疫苗通行證」及90%學生接種兩劑新冠疫苗逾14天的中學可申請全日面授；完成接種兩劑疫苗逾14天的中小學生，可參與課後非學術課外活動。

校長：大家擔心無得返學

聖公會聖紀文小學校長馬俊江稱，會透過電子平台及WhatsApp群組鼓勵師生今起做快測，新學年沿用之前做法，要求學生每天快測後填寫張貼於手冊的申報表，家長簽名作實；如忘記，校方會聯絡家長了解及要求補做。他稱，上周已於家長會向小一新生及插班生講解安排，相信上學日過程暢順。面對疫情升溫，馬俊江稱未聞有家長擔心返學風險，「大家不是擔心要返學，而是擔心無得返學」，期望於學校做妥快測安排及安全情况下，維持半日面授。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會表示，得悉教育局或要求師生在開學前兩天快測，形容是「謹慎的方法」，希望能盡早找出陽性個案，避免進入校園引起傳播。被問及會否調整停課門檻，張稱希望學生在疫情下能盡量有面授課。

教育局昨回覆，昨與學校議會及校長會代表就新學年開學事宜舉行網上會議，就開課安排交流意見，包括加強預防新冠的措施，例如請學校鼓勵學生和教職員提早今日起做快速抗原測試，加強防禦，學界對此反應正面。

991宗北上港生申請 84%已批

此外，教育局上周推出便利內地高校港生入境內地的措施，稱截至昨日（29日）零時的遞交表格限期，共收到991宗申請，當中目的地廣東省及福建省較多，其餘個案則較為分散，超過八成學生選擇陸路。申請個案當中有836個（84%）已獲批，已電郵通知學生核實結果及後續安排。

明報記者

（新冠疫情）