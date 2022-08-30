貫通北都 民建聯倡建南北東西兩幹線

香園圍至大圍 沙頭角至洪水橋

民建聯建議興建的兩條新主要幹線將分別貫通北部都會區的南北及東西面，其中「新南北幹線」由蓮塘／香園圍口岸、打鼓嶺出發，南下至大埔工業邨，經跨海大橋或海底隧道連接吐露港公路。新公路建議設交匯處，預留位置接駁至未來馬料水填海區及馬鞍山一帶；另於科學園附近開闢新繞道，直達大圍連接現時的8號幹線，方便車流往返港九市區。「北部快速通道」則於沙頭角一帶出發，途經打鼓嶺、羅湖南、馬草壟、新田科技城及落馬洲河套區，直達元朗洪水橋／廈村新發展區，通道出入口建兩條支路，分別連接擬建的11號幹線及現有的3號幹線。

荃葵沙鐵路連接東鐵屯馬線

政府擬建的北環線將分別接駁東鐵線及屯馬線，民建聯表示接駁後兩組路線呈平衡走線，若居民需在兩者間轉線，行程迂迴費時，故建議中途興建新支線「荃葵沙中央鐵路」，於屯馬線荃灣西站出發，經東北葵區一帶至大圍站連接東鐵線。為分流北環線連接至東鐵線乘客，該黨倡建獨立於現時東鐵線的「新南北鐵路」，經皇后山、粉嶺北、林村，再穿過大帽山後直達市區。

至於「北都」內交通，民建聯表示政府應考慮引入由政府「包底」的「巴士合約模式」，由政府主導策劃巴士路線、班次、收費等，營辦商按政府合約服務；同時發展更多綠色交通，例如參考內地引入智軌（無軌）列車，稱此類列車毋須興建特定軌道，可與其他交通工具共用道路，不佔地面空間。

民建聯立法會議員劉國勳表示，建議中的新南北鐵路的市區走線待定，美孚或是終站，稍後將約見運輸及物流局長林世雄，與專家及官員舉行3次圓桌會議商討。運輸及物流局回覆查詢稱，歡迎任何有關運輸基建的建議，將研究建議內容及與各持份者討論。