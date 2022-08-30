甯漢豪：高球場收地建屋計劃沒變 稱有合理基礎 「全心全意」爭如期落成

稱經公眾討論深入研究

1.2萬伙10年供應重要部分

粉嶺高球場發展項目環評尚未獲環諮會通過，需再做至少7個月生態調查，最快明年4月續審，而城規會就高球場改劃的申述期今日屆滿。甯漢豪昨表示，高球場發展項目經過公眾討論，亦做過深入技術可行性研究，在交通、環評、建屋等方面都沒有不可克服的困難，建屋計劃亦對香港推展高球活動無影響，而項目所涉1.2萬伙公營房屋單位是本港未來10年房屋供應的重要部分，綜合上述因素，政府有合理基礎推展項目。她說，政府這一刻仍全心全意推展項目，爭取1.2萬伙單位如期興建，政府心意沒有改變，亦有信心項目如期落成。

對於有關粉嶺高球場32公頃土地收回會否受阻，甯說該用地沒在私人遊樂場契約中續期，現時沒有地契，只有至明年8月屆滿的短期租約，屆時土地會復歸政府，政府沒計劃改變。

粉嶺高球場環評審議引起角力，項目改劃的城規申述期今亦屆滿。甯漢豪表示，理解環評和城規法定程序進行時，具爭議項目的爭議會白熱化，但社會應實事求是，做好討論，政府也有能力解說，若做好有關工作，明年可如期完成所有環評及城規程序。

城規會昨回覆稱，涉及是次改劃的分區計劃大綱草圖的公眾展示期尚未結束，收到的申述數目尚未確定，而城規會須公開有關申述供公眾查閱，並於首三周讓任何人就有關申述向城規會提出意見，在城規會完成處理有關申述及意見後，便會舉行聆聽會議，並邀請申述人及提意見者出席。

香港職業高爾夫球員及教練鍾兆倫表示，一些高球群組有信息表示會向城規會申述，他亦會入紙反對，現時知道有數十人會申述。他說發展除「摧毁」百年球場，該地交通規劃難負荷發展規模，希望政府聆聽民意。

社區組織協會幹事呂綺珊稱，樂見政府表明發展高球場，因有關討論已很成熟，並權衡房屋與保育，現時不應拉倒，希望有關1.2萬個單位可如期最早2029年建成。她說社協仍需討論是否入紙向城規會表達意見。

公屋聯會：坊間不用再揣測政府想法

公屋聯會總幹事招國偉認為，過去除房屋局長何永賢及其他政府高層較少就高球場發展表態，甯漢豪今次明確表態，態度堅定，令坊間不用再揣測政府想法。

行政會議成員、工聯會吳秋北說，甯漢豪只重申發展高球場計劃是有社會共識的事實，認為毋須過份揣測。他說若外界預設事件是商界利益集團與普通市民關係的尖銳矛盾、政府被商界利益挾持，類似說法並非事實，也非好事，應據程序實事求是落實項目。

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