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2022年8月29日星期一
港聞二
大澳龍巖寺龕牌被拒 居民憂家族25先人逼遷 食環署稱可申請延遲清灰
蔡若蓮：反修例歸咎教育 對教師學校不公
索煙被拒涉刀捅七旬翁 有傷人案底45歲漢自首
半世紀大榮華灣仔店結業 韜韜：是種釋放
六旬漢西貢海下行山失蹤
高危病人染耐藥惡菌比例 4年升40倍 港大研究：曾服常用抗生素 CPE感染風險增37%
城門河首試河面太陽能發電 下階段目標年產電3萬度 供河旁政府設施
當值半年救兩獨居長者 屋宇監督獲好市民獎
截車傷人撞閘兩案涉黑 警上水拘7人
團體促登記全港劏房 籲先安置消防風險結構欠佳大廈住戶
師友配未來或增名額 陳國基：居劏房學生六成半新移民
再一「豬仔」港人獲救 泰國返港
社協籲准單雙非來港定居工作
大灣區GBA新聞：開學季 灣區新港校全接觸
港商研發運動布料 吸濕快助散熱
另製紓緩濕疹布料 兩項目投資達千萬
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【Emily】嘆失田少周太後更面目全非 飛嫂批新一輩自由黨人「唔太尊重人」
【Emily】地區服務處30周年 麥美娟「返娘家」 出席工聯圖片展
【Emily】科大舞台工作坊 學成可演藝中心實踐
【Emily】將晤李家超 星副總理訪港出席帶路論壇
【Emily】卸任後遇兩難忘 聶德權同月染疫兼「炒車」
【Emily】「港漂」嚴剛：多幾個議員講普通話 可推動文化交流
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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