大灣區GBA新聞：開學季 灣區新港校全接觸

明報記者 林迎

■香港科技大學（廣州）

科大（廣州）位於廣州市南沙區慶盛片區，校址為「篤學路1號」。「篤學」出自《論語‧泰伯》：「篤信好學，止於善道」，將校外主要道路命名為「篤學路」，寓意學者心無旁騖、專注學術的治學態度。科大（廣州）佔地面積1.13平方公里，是香港科大的兩倍；現已啟用的第一期佔地約50萬平方米，總建築面積約53.6萬平方米。

科大（廣州）校園由世界頂級建築事務所KPF設計，延續香港清水灣校區風格，在建造過程中融入節能、環保的前沿技術，執行「零水浪費」目標，收集和過濾雨水再利用，並靠智慧電動交通網絡提供物料和人員運輸服務，把高性能建築系統結合可再生能源，最終目標是實現碳中和。科大（廣州）二期已於近期開始規劃設計，包括本科生教學空間及宿舍、圖書館擴展建築、技術轉移展示大樓、更多實驗室空間及學術交流中心等等。

校園設施方面，科大（廣州）共有4個飯堂，涵蓋粵菜、川菜、贛菜等，師生可以吃到廣式茶點、燒味、重慶小麵、石鍋拌飯等。宿舍則分為單人房、套房、六人房、七人房和八人房，每個多人房都有對應數量的單人臥室，確保獨立空間。所有學生宿舍樓首層都配備了輔助設施，例如診所、藥房、商店、銀行、學術交流房等。

2023粵川4省招本科生 2024全國招生

首批科大（廣州）新生已在8月20日到達新校園報到。今年入學的新生全為碩士及博士生，共分為四大樞紐：功能樞紐、信息樞紐、系統樞紐、社會樞紐），包括先進材料、人工智能、生命科學與生物醫學工程、金融科技等15個學域。2023年，學校將開始面向廣東、河南、山東、四川4省及港澳台招收本科生，首批招收人工智能、數據科學與大數據技術、智能製造工程3個專業。預計從2024年開始，本科招生範圍將擴大到全國，後續還將有序增加。

據即將卸任的香港科技大學校長史維介紹，香港、廣州兩間科大法人獨立、財務獨立，在「港科大一體，雙校互補」的框架下，兩校將實現資源分享、優勢互補。所有中央研究設施和學術課程均會開放給兩校師生共同使用，兩校並會採用一致的學術標準與學術評價機制，推行聯合學術任命（Joint Appointment），致力在學術規範、師資水準、課程品質等方面保持一致，兩校的教學研究成果也會同時得到香港大學教育資助委員會的建議與評核。

各專業教師組研究團隊 校長：發揮創新

科大（廣州）校長倪明選稱，「當時我們（科大）規劃來廣州的時候，並不是簡單地把港科大過去30年成功的歷史再複製一遍，我們想以此為機會，做一下過去30年做不到的事情。」倪校長又稱，「希望學生不止有解決問題的能力，我希望我們培養的學生有創造新的問題、找出問題的能力，在這方面我們做了極大的改革。」

「所有老師來到港科大（廣州），第一件事要上課，教他怎麼去上課」，倪校長笑說，這是要令老師都知道如何能讓學生有主動學習及創新的能力。科大（廣州）下設多個主題性質（Theme-based）的科研中心，將不同領域的教師組合成一個實驗團隊，鼓勵他們解決複雜問題。所有教師辦公室都不按傳統的學院和學系安排，而是隨機分配，方便交流。倪校長舉例稱，港珠澳大橋前總工程師蘇權科加盟學校的智能交通學域，他協同數據通信、傳感、自動控制、心理學等一批教學科研人員，致力於研究下一代三維空間智能交通問題的協同系統性解決方案。

倪校長還希望學校與產業有更多對接，不止是初創企業，還有大企業。學校在「硬科技」上有優勢，有大型科研裝置，企業則有場景、數據，雙方可以互補，他歡迎港澳、內地企業來與學校合作，像史丹福、MIT在加州矽谷的角色，使科研成果產生更大影響力。

■南沙民心港人子弟學校

南沙民心港人子弟學校由全國政協副主席梁振英牽頭成立，為12年「一條龍」學制，今年9月開學的包括從一年級至十年級，採用香港中小學課程，包括DSE、IGCSE及校本課程。據了解，梁振英將出席9月1日的開學禮。

培養兩文三語 書寫以繁體為主

據學校官網介紹，民心今學年暫不開辦十一、十二年級，未來這兩個年級將開設GCE及DSE課程，學校並積極考慮於未來開辦高中IB課程。民心的中小學均以英語為主要授課語言，並培養學生「兩文三語」，以普通話教授中文，輔以廣東話，中文書寫以繁體字為主，並輔以學習簡體字。8月20日入駐學校的首批教師表示，「學校的硬件設施非常現代化，教室、圖書館、宿舍的設施都是國際一流水準，餐食也是香港味道，營養均衡。」

民心校名取意「民心相通」，旨在增強香港與內地的人文交流。學校佔地6萬平方米，建築面積7.6萬平方米，主體建築包括4棟教學樓、3棟宿舍樓、一個運動場、一棟行政樓及禮堂、一棟體育館。校園最多可容納1620名學生，有1200個宿位，中學部（七至十二年級）全部寄宿，小一至小四非寄宿，小五至小六可選是否寄宿。民心招收的全為非內地籍學生，包括港澳台和華僑子弟。

與科大廣州合作 基礎高等教育互助

作為非營利性的港人子弟學校，民心學費每年約為10萬元（人民幣，下同）至12萬元，可算不低於一般營利性的國際學校。不過，民心與香港科技大學（廣州）相隔只1.7公里，雙方今年3月更簽訂合作協定，建立從基礎教育到高等教育的完整體系，科大（廣州）將向民心學生提供前沿科學研究指導及部分學分課程，民心未來也將向科大推薦優秀畢業生，並優先安排科大教職員子女入讀，這個「毗鄰」科大的優勢是其他學校所沒有的。此外，南沙區政府為還特意新開一條由科大至高鐵慶盛站、途經民心的巴士線，票價1元，另有其他巴士線可轉駁廣州地鐵4號線、18號線等，以便利學生。

民心校園由曾設計上海世博「中國館」的中國工程院院士何鏡堂領銜設計，以嶺南園林為建築理念，校內除創科中心、視覺藝術教室、天空農場，亦有中藥園、種植園、果樹林。梁振英曾在過去訪問中提及，希望同學們每天經過看着自己種的菜，吃飯時知道 「一粥一飯當思來之不易」，並會將落葉、菜頭菜尾等廚餘在校內堆肥，知道地球的自然循環法則。

■東莞暨大港澳子弟學校

東莞暨大港澳子弟學校是廣州暨大港澳子弟學校的姊妹學校，同樣涵蓋幼稚園至高中，提供「IB+港澳融創+DSE或港澳台聯招試課程」，以普通話、英語為授課語言，學生書寫則繁簡由之。該校位於東莞高埗，佔地2萬平方米，首屆錄取500多名學生。

東莞暨大港澳子弟學校總校長賴炳華（圖）接受本報訪問稱，學校已於8月22日展開為期一周的團隊紀律訓練，學習生活秩序和自理能力，9月1正式開學。賴校長介紹，學校實行小班制，每班不到30人，課程與廣州暨大港澳子弟學校基本相同，亦借鑑了廣州辦校的不少經驗。目前高中部首年只開4班DSE高一，高二、高三暫不開辦，未來還將繼續招生，目標是達到1000名學生的規模。

與科企合作 設無人機編程課程

「東莞有華為總部，還有很多尖端科技企業。」賴校長透露，學校有與企業合辦資訊科技課程，例如與大疆合作，學生可為無人機編程，訓練邏輯思維。「不是說未來每一個人都要做軟件工程師，但不能對此沒有認識。」賴校長認為，高中是為大學準備人才，學生正思考大學選什麼科，如果能參觀東莞科技企業，亦可為未來打開更多可能性。

早前香港教育局宣布自2024年起，DSE試場將擴展至內地，賴校長說，這對大灣區的港澳子弟學校收生幫助很大。目前廣州、東莞兩校均已向香港教育局遞交註冊申請，曾經在教育局任職的賴校長說，希望局方配合國家政策發展，與時並進修訂法例，允許在大灣區的港澳子弟學校註冊成為香港學校，學校亦願意接受相關考核。

「好多香港人以為上來灣區就是『大陸嘢』，這是錯的。」現年61歲的賴校長去年從香港聖公會李求恩紀念中學校長之位上退休，自言到灣區工作是「跳出舒適圈」。他表示，東莞暨大港澳子弟學校由一間國際學校轉型而來，教師團隊有如「聯合國」，分別來自英國、美國、加拿大、南非、菲律賓、馬來西亞，即使內地教師亦有不少「海歸」，「普通香港津貼中學根本沒有這樣國際化的師資團隊」，希望能為學生帶來更開闊的眼界。

教師團隊多元化 拓學生眼界

另據廣州暨大港澳子弟學校透露，其東校區翻新改造工程完成，新增學生宿舍、餐廳、教育宿舍等。校方表示今年收生情况理想，超過1000人參加入學考試，逾300人獲得錄取，使該校學生人數從上一學年360多增加至今學年超過600，可見港人子弟學校在大灣區有很大需求。

廣州暨大港澳子弟學校並稱，希望新學期展開更多過去因疫情而擱置的校外活動，使學生有機會到香港或海外交流學習。今年的主題是「同心同向，攜手並進」，會進一步把《我的家在中國》系列讀本融入學校的探究課程，讓學生加深對祖國的認識，並計劃在暨南大學舉辦校園運動會。

■深圳香港培僑書院龍華信義學校

培僑龍華信義學校去年9月已開校，今年9月加開幼稚園，中小學則增開內地課程班，招收內地戶籍及港澳台籍學生，但港澳台籍學生入讀內地課程班後，不得轉回香港課程班普通話和英語為教學語言，小學及初中採用香港培僑書院課程架構，在高中實行多軌制，對內地學生提供內地高考課程，對全部學生均提供DSE、GCE、IFY課程。

高中多軌制 可選DSE高考GCE

學校鄰近深圳北高鐵站，佔地4.25公頃，附設宿舍，中學階段寄宿，小學階段非寄宿，家長可以另外申請陪讀房間。