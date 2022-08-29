社協籲准單雙非來港定居工作

雙非母：不想攤大手板攞綜援

雙非媽媽何女士與內地丈夫分開多年，現獨力照顧兩名在港出生的子女，3人居於100多呎月租約5000元的劏房中。何女士無法在港工作，一家現時主要收入為丈夫給予的生活費、親戚借錢等。何女士說生活拮据，兒子盼於生日看電影、食「麥當勞」的願望亦難以滿足。何女士期望能自力更生，稱不介意投身「清潔工、搬屍體」等工作，「（我）不想攤大手板問人攞錢或申請綜援，那都是香港納稅人的錢，大家都辛苦」。

社協副主任施麗珊說，現時單程證計劃未為單雙非者提供名額，在內地沒有子女的父母須等到年滿60歲，其在港子女亦滿18歲，才可申請來港定居，惟屆時年邁的他們已難以工作、自力更生，施問，「我們想這群人30、40歲可以（來港定居）工作、建立家庭令子女脫貧，還是一直窮到60歲？」社協同時提出為來港照顧家人的持雙程證者開設適應及裝備就業計劃，容許18歲以上、在港出生的子女以個人身分申請綜援等多項建議，盼政府正視他們的需要。