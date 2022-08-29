師友配未來或增名額 陳國基：居劏房學生六成半新移民

【明報專訊】政府上周宣布推出「共創明TEEN計劃」，為2000名初中學生提供「友師」配對和財政支援。政務司長陳國基昨稱，下月起將會透過學校和地區提名學生參與計劃，並會持續檢討，未來不排除會增加名額或視乎成效調整形式。他說，居於劏房的初中生約六成半是新移民，期望參與學生多學習人生規劃、理財技巧，擴闊視野。
陳國基昨在商台節目《政好星期天》表示，商界承諾捐出的金額已經遠超計劃原定的2000萬元開支，又稱收到不少意見認為名額不足，惟當局期望友師每月至少與學生聯絡一次，故須同時考慮有否足夠友師配對。
友師倘足夠 研擴名額至6000
他表示需要先試行計劃，局方會持續檢討，若日後「友師」足夠可考慮擴大名額至4000甚或6000個；亦會考慮用小組形式，舉例由兩名「友師」協助5至6名學生。
對於有意見指計劃應由1年延長至5年，陳國基認為有一定難度，惟強調計劃完結後，師友之間仍會保持聯繫，或會成立舊生會。他提到，居於劏房的初中學生有約六成半是新移民，另約兩成是少數族裔，而香港土生土長的家庭則相對較少。他們需適應語言困難，或令自信心下跌，形成惡性循環，甚至不敢外出，不敢與人交往，放學就會躲在家中，久而久之將影響他們發展。