師友配未來或增名額 陳國基：居劏房學生六成半新移民

陳國基昨在商台節目《政好星期天》表示，商界承諾捐出的金額已經遠超計劃原定的2000萬元開支，又稱收到不少意見認為名額不足，惟當局期望友師每月至少與學生聯絡一次，故須同時考慮有否足夠友師配對。

友師倘足夠 研擴名額至6000

他表示需要先試行計劃，局方會持續檢討，若日後「友師」足夠可考慮擴大名額至4000甚或6000個；亦會考慮用小組形式，舉例由兩名「友師」協助5至6名學生。

對於有意見指計劃應由1年延長至5年，陳國基認為有一定難度，惟強調計劃完結後，師友之間仍會保持聯繫，或會成立舊生會。他提到，居於劏房的初中學生有約六成半是新移民，另約兩成是少數族裔，而香港土生土長的家庭則相對較少。他們需適應語言困難，或令自信心下跌，形成惡性循環，甚至不敢外出，不敢與人交往，放學就會躲在家中，久而久之將影響他們發展。