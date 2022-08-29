團體促登記全港劏房 籲先安置消防風險結構欠佳大廈住戶

指應加強租管例約束力

籲加強巡查隱形劏房

聯席認為政府取締劏房前，必須掌握現有劏房數字並阻止增長，方能制定具體的安置計劃，因此建議政府實行劏房登記計劃。聯席建議，加強「劏房租務管制條例」約束力，一旦業主沒有在30日限期內將經雙方簽署並加蓋印花的租賃協議對應本交回租客，即屬違法，記錄全港劏房戶數量；又建議差餉物業估價署應加強巡查，避免出現隱形劏房。

聯席亦根據各因素對租戶生命安全的威脅，將取締劏房優次分類，級別1至4依次為樓宇消防安全、樓宇結構安全、個人健康及衛生，以及建築物用途。聯席建議政府應優先安置消防安全設備不合規格，以及樓宇骨架安全欠佳的劏房戶。聯席亦希望政府可提供完善的安置方案，包括增建公屋、延長過渡房屋租期、提供劏房戶可負擔的私人租住單位等。

高球場未過環評 聯盟籲再諮詢

問及對粉嶺高球場看法，葵涌劏房居民大聯盟余文彥表示贊同收地建公屋，認為政府應進一步諮詢公眾，「不應該富人可以打高球，但窮人沒屋住」。聯盟亦希望新一份施政報告能增加對劏房的政策，盡快解決劏房戶需要，而非純粹從覓地及建公屋入手。