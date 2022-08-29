截車傷人撞閘兩案涉黑 警上水拘7人

上周一深夜11時許，27歲姓陳男子駕駛七人車至新康街69號對開時，突遭兩私家車前後包抄，4名大漢分持利刀鐵通擊毁七人車玻璃，陳被拖出車外襲擊，行兇者後乘兩車逃去。陳手部中刀清醒，由救護車送院治理。約5小時後，上水新健街一間酒吧及新豐路一間食肆，分別各遭一輛私家車撞毁捲閘，警方其後到場調查，發現兩私家車均為失車。

案件新界北總區反三合會行動組第二隊接手跟進，探員上周四起一連三日，以傷人、刑事毁壞拘捕6名男子，年齡由35至63歲。另外，當日遇襲的姓陳男子，則涉嫌刑事毁壞、行使虛假文件及未經授權而取用運輸工具被捕。被捕7人已獲准保釋候查，須於9月或10月中旬向警方報到。行動仍在進行中，不排除更多人被捕。

兩幫派因「過底」衝突 「白頭福」被捕

據悉，陳早前由和勝和「過底」新義安，惹來不滿。和勝和人馬遂部署向陳執行「家法」，及後對方亦以刑毁報復。據了解，其中一名被捕的63歲男子，綽號「白頭福」，為有上水皇帝稱號「白頭仔」的胞弟。