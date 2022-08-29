當值半年救兩獨居長者 屋宇監督獲好市民獎

楊瑞蓮說，公司備存獨居長者、精神病患者等需要特別留意的住戶資料，她會於天氣酷熱或寒冷時特意打電話關心這些租戶。她認為能救人有賴其他前線工作者，如警察、消防配合，形容保安員與他們「唇齒相依」，又希望大眾可多踏出一步，多關心身邊的人。

加裝閉路電視捉鋁管賊 物管經理獲嘉許

另一得獎者馮偉亮今年41歲，任職物業管理經理。2019年2月，他在大角嘴一個建築工地工作，發現工地鋁管被盜，但因未有證據所以沒有報警。馮觀察了一個星期閉路電視後發現疑犯會搬貨物遮擋鏡頭，鎖定懷疑車輛，並於停車場高處加裝閉路電視蒐集證據。可疑車輛再次進入事發地點停車場時，馮趕至閘口阻截，並在車上發現數十支被盜鋁管，於是報警。馮對於獲獎開心，感激公司推薦。

西九龍總區防止罪案辦公室副主任周頌喬表示，西九龍總區於2015年推行了「警衛先鋒計劃」，有超過3500幢樓宇及1500間商店加入，得獎者馮偉亮所屬的公司亦為其中一員。計劃旨在向物業管理、珠寶、酒店業等前線工作者，發放罪案趨勢及消息，並鼓勵前線工作者向警方上報消息，以防止罪案發生。