城門河首試河面太陽能發電 下階段目標年產電3萬度 供河旁政府設施

90噸石錨繫浮台 料可抵山竹風力

渠務署機電工程部工程師蔡偉杰表示，首階段安裝的6塊太陽能板位於瀝源橋上游河道中央，四周設置多個浮標，晚上會有照明提醒船勿靠近。他解釋，城門河水隨潮汐升降，為固定水面的太陽能系統，水底一共放置10塊各約9公噸重的石錨繫穩浮台，能抵禦2018年超強颱風山竹每小時285公里的風力。系統本月初完成安裝後，先後已經過熱帶氣旋木蘭及馬鞍「洗禮」，未有發現問題。

蔡偉杰續稱，系統面積約55平方米，佔據河道面積有限，主要用作評估繫穩浮台錨固裝置的設計是否適合用於城門河環境，以及系統面對惡劣天氣下是否安全和穩固；該裝置選用低反光的太陽能光伏板，避免產生眩光。

採低反光板防眩光 團體稱不影響水上活動

該署已諮詢相關團體，認為浮式太陽能板放置在河道中央，不會影響水上活動，而環團對其會否影響雀鳥則沒太大意見。

蔡偉杰表示，首階段工程曾遇挑戰，由於大型車輛沒法駛進河道兩旁，所有工程器械及物料需以躉船運送到施工位置，其間要穿過6條橋，每條橋有不同高度限制，需要因應潮汐漲退安排工程時間；另外，躉船上起重機械不足以吊起每件9公噸重的石錨，渠務署需預製每個3公噸的石屎籠組件，然後把石屎籠運到施工位置的水底，再投放石屎磚，以製成9公噸重的石錨。