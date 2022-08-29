半世紀大榮華灣仔店結業 韜韜：是種釋放

梁文韜昨晚現身灣仔店，不時跟食客閒聊、介紹菜式背後的故事等。對於結業一事，他認為能「光榮退休」是好事，「始終有終結的一日」，又強調伙記並非失業而是退休，「每個伙記都帶着長期服務金離開，為我工作的都已買了樓」。梁稱沒任何不捨，形容結業對70多歲的他而言是一種「釋放」，他亦沒有另覓新址開分店之意，認為現階段須專注於「守」，不是「攻」的時候。

價格相宜具特色 食客對結業感可惜

在元朗長大的張先生昨晚特意帶備紅酒前來，他稱以往每周都會跟親戚到元朗大榮華飲茶，當時不覺食品有何特別，長大後才感到別有風味。他特別喜愛大榮華的咕嚕肉，有別於坊間選用瘦肉，大榮華用上肥豬肉製作，惟師傅功夫好，品嘗時不覺油膩。張形容大榮華伙記親切，會跟食客聊天、交朋友，有着其他酒樓感受不到的人情味。搬到港島區兩年的他說，傳出結業消息後始知灣仔有大榮華分店，故本月光顧多次。

梁氏一家光顧灣仔店逾10年，認為大榮華菜式有特色、價格相宜，是一家聚首做節的好地方，故對結業感可惜。「豬油撈飯」和「馬拉榚」是他們的必點菜，梁先生形容豬油加上頭抽味道很香，其他地方難以嘗到。

灣仔店外早前貼出結業通知，稱近3年疫情嚴重衝擊飲食業，感激顧客支持，造就灣仔榮華50多年光景。元朗大榮華將由梁文韜繼續主理。