索煙被拒涉刀捅七旬翁 有傷人案底45歲漢自首

遇襲的74歲老翁姓吳，右腹近胸口中刀清醒，救護員即場為他初步包紮，再由救護車送院，經治理後情况嚴重。自首的45歲男子姓張，涉嫌傷人被捕，行兇動機仍有待調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。

老翁腹插利刀負傷行百米 路人報警

事發昨凌晨2時許，途人於南昌街及海壇街交界發現吳伯腹部插有生果刀，身穿白背心染滿血漬，左手握刀柄，右手扶着載滿雜物手拉車，遂協助報警。警方接報到場，在附近一帶兜截。據悉，吳伯於北河街公眾休憩空間公園納涼時，曾有人上前索取香煙，老翁未有理會，對方以生果刀捅其腹部，老翁負傷行至約100米處，被人發現受傷，並協助報警。

據了解，張曾於1999年聯同另外5名男子執行黑社會「家法」，毒打一名青年，包括以鐵枝毒打、刀捅身體、用氣槍發射BB膠彈射傷事主逾150處、淋電油燒臀部等，男子其後不治，遺體被膠袋包裹藏於紙皮箱，他其後承認蓄意嚴重傷人罪，判囚8年。另外，張約5年前暫代友人照顧貓狗，惟不滿貓叫不斷，用多條膠索帶勒緊貓頸、四肢及嘴巴，拋棄草叢。他承認虐畜，裁判官斥他非常殘忍，判監10天。