蔡若蓮：反修例歸咎教育 對教師學校不公

教師操守守則年底推 涵課堂內外

2019年時針對教師投訴湧現，當局亦正草擬一套教師專業操守守則，涵蓋至教師課堂內外表現。蔡若蓮表示，教師這一行是特別的，無論是課堂內，還是課堂外都受人關注，「因為你是老師，家長就有期望」。她說，同學於家庭以外信任的人便是教師，教師言傳身教對學生影響很大，社會對他們有很高期望。她稱，一日為師，除了課堂，在課外或社交媒體上都不可散播仇恨及欺凌言論，否則對學生造成傷害或樹立不好榜樣。

指要推價值觀教育 培養學生守法意識

蔡若蓮提及推動國民教育、價值觀教育，稱國民教育要與時並進，隨《港區國安法》實施、一國兩制不變及無2047年之限，要讓學生對國家有更清楚、準確及全面認識，或在歷史學習、語文文化的傳承加強。她說，價值觀教育同樣重要，稱過往社會上有很多歪理，學生易受影響，加上身處資訊爆炸時代，很多網絡罪案、假消息、偏頗新聞、網絡欺凌等，故要通過加強價值觀教育，培養學生守法意識、同理心等。

未來5年推國民教育3目標

被問到未來5年國民教育目標所達的效果。蔡若蓮稱有數層，學生先要對國家歷史、文化等具認識，「連識都唔識，很難話愛唔愛」，有認知才進而有自然的感情；第二是有「強國之志」，希望國家愈來愈強；第三是「報國之行」，推動國家發展包括科技、國家實力等。至於過程中可否批評國家所行，蔡若蓮認為，正如在家一樣，如果想家變好，看到某些事會「肉緊」，「毋須只一面倒看好的一面，當發現可做得更好、做得不好地方，有種使命感 ，不要當事不關己」。

新學年起，教育局要求公營學校新聘常額教師要先通過《基本法》測試，早前以先導形式辦兩場考試。蔡若蓮稱，公務員事務局基本法測試已有國安法元素，下輪教師測試會加入有關內容，統一兩測試。