大澳龍巖寺龕牌被拒 居民憂家族25先人逼遷 食環署稱可申請延遲清灰

龍巖寺申請成為私營骨灰安置所時因未交足資料，2020年被私營骨灰安置所發牌委員會拒絕牌照申請，去年上訴亦被駁回。

居民憂家族先人無法同葬

76歲的張先生生於大澳，最少6代人扎根大澳，捕魚為生。連同其爺爺嫲嫲、兄嫂及侄兒侄女，張先生一家共25名先人安葬於龍巖寺骨灰龕場內。他稱20多年前，有家人以7800元買入一個龕位，父母兄嫂以1.8萬元購入一連4個龕位，其他家族成員遂安放一起。每逢過節，逾50名家人會一同回到大澳拜祭，熱鬧非常。張先生稱，知悉龍巖寺要清灰後感難受，因家人臨終前交代遺言，期望死後可葬於大澳，亦憂慮家族的先人從此沒法安葬在一起，「一個半個都易搞，我25個，點搞呢，拿去什麼地方呢？」

大澳龍巖寺骨灰龕關注小組聯絡人黃惠琼稱，居民直至今年4月才知悉龍巖寺不獲發牌。其家族有7名先人安葬於龍巖寺，大表姐及姑奶亦已預先於龍巖寺買位。黃稱在龍巖寺買一個龕位僅數千至一萬元不等，指出龍巖寺承辦人均是大澳老街坊，以低廉價錢售出龕位，認為他們對大澳貢獻大，並非以骨灰龕位牟利。

大澳鄉事委員會主席何紹基解釋，因龍巖寺屬於祖堂地，多名業權人均年事已高，部分後代遷居外地而無法聯絡，數年前申請牌照時未獲百分百業權份數同意。此外，自《私營骨灰安置所條例》通過後，骨灰龕場須符合消防安全等條例，惟當時龍巖寺未有人能處理。何紹基說，自龍巖寺申請牌照上訴失敗後，一直與負責人及政府溝通，現時龍巖寺的負責人正逐一致電家屬，打算了解家屬意願。他說大澳鄉事委員會及離島區議會會盡力為家屬爭取原區安置骨灰。

業權人後代離港 申牌照未獲百分百同意

何紹基：爭取原區安置骨灰

本報曾致電龍巖寺了解事件，「負責人」吳先生稱自己並非負責人，只因負責人年事已高，故幫忙處理龍巖寺事務。他稱現時只是盡量找家屬協助他們安置骨灰，正跟從政府程序工作，不便受訪。

食環署回覆稱，如有合理理由需較長時間處置骨灰，龍巖寺可向署方申請延遲完成，又稱如大澳有可供考慮興建骨灰安置所的適合地點，得到政府部門同意及區議會與地區人士支持，會對選址持開放態度。

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