「居住條件幾差都唔搬」 老婦憂治安嘆和洽不再

房署回覆查詢稱，目前富潤樓「長者住屋」的長者租戶（即60歲或以上）約佔55%。已居於二型設計的「長者住屋」富潤樓12年、現年87歲的鄧婆婆稱，自己儲蓄所餘無幾，加上子女能力有限，未能接其回家居住或額外為其提供住所，故入住「長者住屋」。

指住戶背景趨複雜 有青年「偷雞」共居

鄧婆婆指近年「長者住屋」居住環境趨惡劣，治安成另一隱患，由於不同年紀的人皆可入住，住戶背景漸趨複雜，部分年輕住戶帶異性留宿，甚至數人「偷雞」共居的情况亦屢見不鮮，以往鄰里和洽共處不再。她稱，單位不時亦出現偷竊事件，但對比劏房天文數字的租金，「長者住屋」月租只需約千多元，因此從未打算搬走。

對比租住劏房，她認為「長者住屋」其他配套仍有可取之處，包括屋邨設保安，大廈亦設電梯，長者出入相對輕鬆；住屋亦設平安鐘及舍監等服務，一旦發生意外，至少有人知道，而非「沒人知，沒人理」。