長者住屋衛生差現鼠蹤 中年住戶斥「公屋劏房」

明報記者 區慧盈

為照顧單身長者，房委會1980年代推出院舍式公共租住房屋，即「長者住屋」，並設3款設計，包括一、二及三型住屋，均採取共用廚房設計，其中一、二型住戶需共用浴室。至1990年代末期，公屋申請者偏好獨立單位，致「長者住屋」空置率高企，房委會遂於2001年全面放寬入住年齡限制。

房委會回覆查詢稱，截至上月底，一型「長者住屋」分別設於34個屋邨/屋苑，分隔房間總數約720間（約280個單位），已凍結出租房間約430間；二型及三型「長者住屋」則分佈於12個屋邨/屋苑，共約4100個單位，出租率分別近85%及90%，換言之空置單位仍有逾500間。

有長者排泄物倒洗手盆 有單位傳異味

位於深水埗的富昌邨富潤樓為二型「長者住屋」，目前設約130個一人單位，租戶共用廚房、廁所、休息室、活動室、洗衣房等。居於上址5年、52歲的吳小姐表示，輪候公屋近5年始獲編配該「長者住屋」單位，即使需共用廚廁，「為求上樓亦只能要住先，未料環境咁亂」。她形容入住後生活如同噩夢，由於部分住戶年邁，衛生意識薄弱，飯後不單未清理食物殘渣，平日更將糞便及尿液倒進共用廁所洗手盆，事後亦不清潔；部分住戶則在單位囤積雜物，傳出異味，不時見到老鼠及蟑螂，連用作存放食物的抽屜亦見老鼠屎，反映鼠患嚴重。

吳批評，房署清潔單位有不足，即使捕獲老鼠，其屍體擺放數日亦無人清理。她曾多次向舍監及房署投訴，但舍監權力有限，只能勸喻，住戶「聽完就算，情况未有改善」。

增青年入住 議員：舍監難調停兩代糾紛

立法會議員梁文廣表示，「長者住屋」居住生態逐步改變，以往舍監多擔當保母角色，定期與長者聊天及關心生活所需，隨着更多年輕人居住，舍監變成「看更」性質，住戶聯繫不再緊密，加上兩代居住習慣不同， 常釀衝突，建議「長者住屋」增設社工及恢復屋邨聯絡主任計劃。

房署：有專人清潔 已貼通告籲保衛生

房署回應稱，「長者住屋」租戶須遵守租約條款，上述「長者住屋」設舍監服務，並有專責人員為共用設施和公用地方做日常清潔及防治蟲鼠工作，並已張貼通告提醒租戶合作及注意公德，保持環境衛生。