5車串燒6人傷 本田EK9變廢鐵

事發昨午12時許，綜合網上流傳片段，龍翔道近蒲崗村道橋底的3條行車線，因前方交通擠塞，中、快線開始有車輛亮起「死火燈」收慢及停車，亦有車輛切至慢線，改行新蒲崗支路及大磡道避開塞車。一輛貨車突然沿中線駛至，疑收掣不及猛撼白色私家車尾，再衝向左邊撞毁防撞欄剷上行人路，撞斷一支燈柱始停下；白色私家車則撞向前方的士，再波及兩輛寶馬。

前車減速 貨車疑收掣不及撼尾

被撞的士之車cam片段顯示，錄到撞擊巨響後，屢傳女子受驚尖叫聲，「嘩！流血呀」，「媽咪，有無事呀」，一把男聲亦多次問「我副眼鏡呢」。一名男子從肇事貨車跑往白色私家車，嘗試協助拉開車門，電單車司機及一名男途人亦上前查看。

意外中，39歲郭姓貨車男司機小腿受傷，其餘3男2女傷者包括的士司機、兩女乘客、白色私家車乘客及其中一輛寶馬司機，6人輕傷清醒。經即場治理，寶馬司機毋須送院，其餘5人由救護車送院治理。意外後涉事車輛橫亘路中，碎片散落一地。龍翔道往觀塘方向路段一度全封，警車帶領救護車逆線駛往現場為傷者分流。

捱撞的Honda Civic EK9為日本獨賣（JDM）熱門車款，2000年停產，31歲姓譚司機對現場記者稱，早前以約20萬元購入愛驅，駕駛了一年，無奈指「撞一架少一架」。