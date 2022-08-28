梅窩昔為果樹重鎮 政府擬改旅遊門戶

龍子維稱，梅窩昔日能成為農業重鎮，與地理有很大關係，當地有鹿地塘河、白銀鄉河及大地塘河等多條河溪，於涌口匯聚出海，農耕水源充足，上世紀五六十年代，梅窩村民以種米為主，也會種蕃薯、芋頭、蘿蔔、花生等。事隔數十年，當地水源依舊充足，但不少農地已荒廢，計劃推行初期，他與數名團體成員要「逐家逐戶」拍門，游說當地農夫參與計劃。

政府2017年制訂以「北發展、南保育」為總體規劃原則的「可持續大嶼藍圖」，表示會力求在大嶼山的發展與保育之間取得平衡；2020年又根據《藍圖》內有關保育和可持續休閒康樂的建議，制定《大嶼山保育及康樂總綱圖》，為推動大嶼山的保育和可持續休閒康樂措施提供指引和框架。

團體：推動農業盼「對應」政府定位

根據《總綱圖》，梅窩和大澳地處大嶼山東西兩緣，屬島上兩大主要鄉鎮，歷史悠久、景色怡人，政府已制定翻新計劃，以改善區內環境及豐富遊人體驗，「重新確立其門戶角色」，同時推動休閒康樂。

龍子維說，推動農業社區計劃，其一目的是對應政府希望把梅窩發展成「旅遊門戶角色」的定位，認為梅窩除發展旅遊，同時可保育鄉鎮的獨特環境，長遠可擴至南大嶼其他地區，推動公眾支持本地農業，是非常重要的食農教育。

（城市保育）