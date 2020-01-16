復耕雞心黃皮，尋回昔日甜 梅窩出產 600斤半小時售罄

舉辦農墟的團體亦明言，希望在梅窩推動旅遊業以外的產業，提供誘因讓農夫持續耕作保育土地，復育梅窩農業及風土經濟。

明報記者 馬耀森

從梅窩市中心出發，步行約45分鐘會到達山上的窩田村。窩田村有一個佔地約22萬平方呎、覆蓋整個山頭的何氏果園，運作至今逾70年，見證大嶼山農業興衰。果園第二代負責人何逵遠表示，今年大暑（7月23日）前後天氣持續酷熱，黃皮需要趕在「曬燶」前採摘，又指今年園內900多棵黃皮樹合共生產約1900多斤黃皮，形容產量一般。

1950年代引入

何氏果園改良「去酸增甜」

何氏果園出產的黃皮，就是昔日曾遠銷澳門及海外的「雞心黃皮」。何逵遠表示，漁農處1950年代引入黃皮樹苗，並委託本地農友試種及改良，結果其父親以接枝等方式將原來的黃皮酸味去掉，並提升甜度，而由於外形如雞心，後來被稱為「雞心黃皮」，1960及1970年代全盛時期，每年產量逾3000斤，果園透過本地果欄銷售，除供應本地市場更遠銷海外，是當年少有出口的本地農產品。

二代接手重振

自立銷售渠道防「溝貨」

何逵遠年輕時到台灣工作，2002年回港接手管理果園，發現園內近千棵黃皮樹因樹齡漸大而老化，產量下降，加上內地進口農產品衝擊，本地農產品競爭力不斷下降。為了父親心血不會白費，何逵遠邊學邊做，透過修剪樹枝、改良有機肥成分等，令黃皮樹重現生機，果園產量逐步回升。另邊廂，為免遭批發商「溝貨」，將其他品種黃皮混入雞心黃皮發售，影響商譽，何逵遠自行在長洲及坪洲等地建立銷售渠道，「由最初求人買，到後來供不應求」，惟自此雞心黃皮只在「熟客」圈子流通，在本地市場銷聲匿迹。直至今年大暑前後，何氏果園參加農墟，雞心黃皮面向公眾，再次掀起搶購。

其實，何氏果園與梅窩其他農戶，數十年來見證本地農業興衰，有人一直緊守崗位，亦有農戶二代或三代近年才重拾鋤頭，復耕荒廢農地，他們與推動本地農業的組織「土地教育基金」合作，除了向年輕「學徒」傳授數十年務農經驗，亦希望本地農產品重拾昔日光輝。舉辦農墟正是基金計劃的其中一環。

連結農夫餐廳市民

辦農墟團體：梅窩不止旅業

基金總幹事龍子維表示，該組織挑選梅窩作為推動本地農業的「起點」，是因為昔日梅窩是本港農業重鎮之一，1950年代，全港約有六七個農業站，其中兩個位於大嶼山東涌及梅窩銀礦灣，當中梅窩窩田村的何氏果園規模數一數二。

該組織2018年起在梅窩推動「好老土」計劃，游說當地農戶供應農作物，鼓勵當地餐廳以月供菜包方式推廣本地農業，當中七成收入撥歸農夫，另外該組織會招募年輕「學徒」到參與計劃的農戶實習，又會在假日舉辦農墟，市民購買農產品，收入亦會撥歸農夫。

龍子維稱，「好老土」除了推動本地農業，亦希望在梅窩推動旅遊業以外的產業，亦即社區農業，冀復興昔日梅窩作為大嶼山農產集散地的角色，以及提升本地農產品地位，「讓市民得知務農背後的困難重重，從而令他們覺得付出更多金錢買本地菜是值得」，長遠扭轉消費者對本地農產品的價值觀。

（城市保育）