父代禱信：阿Mo情况較預期進步

【明報專訊】上月28日男團MIRROR紅館演唱會發生塌屏幕意外，距今剛一個月，被巨型屏幕擊中受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo，圖），目前仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。該院發言人回覆查詢稱，傷者目前情况危殆，維生指數穩定。家庭發展基金總幹事羅乃萱昨晚在facebook轉發代禱信，Mo父親李盛林牧師在信中形容過去一個月雖然生活各方面有很多適應和調整，「但都是經歷了另類的學習和祝福」，又透露阿Mo在醫療團隊診治下情况較預期進步，睡眠情况亦較前一周稍有改善。
據悉，阿Mo在意外中第三及第四節脊柱骨折及移位，完成兩次手術後由情况嚴重轉為危殆，本月初其父稱阿Mo已清醒並能簡單溝通，上周日（21日）又透露兒子經治療後有很輕微進展。阿Mo受傷至今一個月仍在伊院留醫。
訂新醫療方案
冀改善運動、感知神經
羅乃萱昨晚轉發阿Mo父親的代禱事項，提到醫療專家和護理為兒子制訂最新醫療方案，盼能令其運動神經和感知神經情况有所改善。Mo父親另祈願兒子能「專注努力並安心配合治療和休息」，即使在艱辛的時間亦能「面對滿有盼望的明天」。
政府成立的跨部門工作小組仍在調查塌屏幕意外，Mo父親提出，希望小組能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正原因，並作適當責任的處理和跟進。