父代禱信：阿Mo情况較預期進步

據悉，阿Mo在意外中第三及第四節脊柱骨折及移位，完成兩次手術後由情况嚴重轉為危殆，本月初其父稱阿Mo已清醒並能簡單溝通，上周日（21日）又透露兒子經治療後有很輕微進展。阿Mo受傷至今一個月仍在伊院留醫。

訂新醫療方案

冀改善運動、感知神經

羅乃萱昨晚轉發阿Mo父親的代禱事項，提到醫療專家和護理為兒子制訂最新醫療方案，盼能令其運動神經和感知神經情况有所改善。Mo父親另祈願兒子能「專注努力並安心配合治療和休息」，即使在艱辛的時間亦能「面對滿有盼望的明天」。

政府成立的跨部門工作小組仍在調查塌屏幕意外，Mo父親提出，希望小組能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正原因，並作適當責任的處理和跟進。