蔡若蓮稱有「音樂椅效應」 體育、音樂、家政教師招聘困難

教大開家政科進修課程

蔡若蓮說，除了人才流失，學校招聘時面對「音樂椅效應」亦嚴重，例如有原已答允到任的教師，在考慮地點、課擔等因素後選擇到另一所學校任教。她說體育、音樂及家政等每校只有一兩名的學科教師，招聘有困難，會跟師訓機構溝通，例如教育大學明年將開設家政科教師進修課程。她解釋，英文科教師流失較嚴重，是因「整個社會有人才流失，例如IT，其他行業會吸了老師去（其他行業）」。

被問到部分家長對香港教育制度沒信心而選擇移民，蔡若蓮回應稱，不否認香港教育制度可做得更好，但強調香港教育制度有其優勢，「有很多移民朋友說，香港的教育制度在世界上是有名的」、「很多時家長不太了解外面教育制度，自己很熟悉香港，就當然『沒有最好、只有更好』，想要最好的教育」。

教育局日前向開辦本地課程的幼稚園及中小學送贈國家主席習近平七一在港講話的單行本，蔡若蓮否認是灌輸意識形態，稱習近平的講話內容提及香港與國家關係、一國兩制等「不會變的制度」，事關學生，認為教師有需要知道。

防自殺會稱子女移民

有長者失依靠萌死念

移民潮除衍生教師人手不足問題，亦影響自殺數字。撒瑪利亞防止自殺會昨發表數據分析，指去年60歲以上長者自殺數字是自1973年有紀錄以來最高，1010宗自殺案中446名為長者，佔去年總自殺人口約44%。該會總幹事曾展國稱，部分長者憂慮未能適應外國生活，沒與子女一同移民，因而失去依靠及孤獨，甚至萌生自殺念頭，促社會關注長者自殺議題。