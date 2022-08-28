山頂纜車復駛 逾百人候搭頭班新車

昨早10時許，排隊等候乘搭新纜車的人龍延至纜車總站對出，逾百人等搭首班車。排頭10位的吳先生跟升中一的兒子，於8時50分抵達中環纜車總站。成功登上頭班車的吳先生說，新纜車的天窗令車內景觀更開揚，視野更廣闊，而候車室的燈光、環境均較以前優勝，站內亦展示了纜車資訊。

有人稱新票價「誇張」 讚新車開揚

不過，吳先生認為纜車票價較貴，一家四口一同乘搭需花約300元，形容「費用誇張」，或要等到聖誕、新年等節日才再到訪。到訪山頂多次的吳氏父子昨午尚有其他活動，故未在山頂停留，並乘搭中午時份的下行纜車離開。喜愛鐵路的吳小朋友更即時為拍下的短片剪接，方便稍後上傳至其YouTube頻道。

孫帶八旬祖母搭首班 稱上落更方便

乘搭纜車逾10多次的梁先生，昨特意帶同行動不便的84歲祖母乘搭頭班車。他說以往纜車有梯級，新纜車的上車位置較平坦，故帶同需扶着手推車前行的祖母體驗新纜車。縱然成人票價升近七成，他認為「能用錢換來更舒適的空間、更快的時間，抵到爛」。梁又讚揚車內天窗的設計，形容現時即使車內人多阻擋了兩邊景色，能「望上天」亦感滿足。梁老太則表示「好開心」，又憶述數十年前徒步上山頂時，沿路較少高樓。

新纜車車身轉為綠色，載客量較第五代增75%至210人，亦設22個下行前向座位，乘客毋須坐「倒頭車」。

新纜車收費成人單程票價由以往37元增至62元，來回票價由52元增至88元，升幅近七成，但在開幕前預先購票，來回票優惠價為50元。