童黨涉襲少女拍裸照 5人還押兒童院、警署

5被告包括兩名14歲女學生、一名13歲女學生、16歲張姓男學生及17歲IVE女學生羅文煥。5人同被控非法囚禁他人、襲擊致造成身體傷害及製作兒童色情物品共3罪。

5被告13至17歲 事主為舊同學

控罪指稱，5人於2022年8月25日，在忠孝街60號愛民廣場2樓13號樓梯，非法及損害性禁錮事主X，並違反其意願而將她羈留。5人另涉於同日同地襲擊X，以及製作兒童色情物品，即X的裸照。

控方在庭上申請押後案件，待警方進一步檢驗閉路電視片段，以及各被告的手機等，並反對5名被告保釋；辯方則有申請保釋。香官聽畢陳辭後拒絕保釋申請，下令5人還押，除首被告外，其餘4人保留8天保釋覆核權利，將於9月2日再上庭。

非法禁錮屬普通法罪行，最高刑罰可判囚7年。據《侵害人身罪條例》，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可判處監禁3年。

至於製作兒童色情物品罪，根據《防止兒童色情物品條例》，循簡易程序審訊，一經定罪，最高可判監3年及罰款100萬元；循公訴程序定罪則可判監8年及罰款200萬元。

【案件編號：KCCC 2077/22】

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