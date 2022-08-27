將院視像指導「洗肚」 省時省勞省染疫風險

每周一節每次兩小時 逾八成患者滿意

使用家居機器輔助腹膜透析（俗稱「機洗」）的腎病患者，一般每年需到醫院見護士2至4次，以評估病况、進行護理、學習新的腎病知識等。視像診症先導計劃旨在透過醫管局的流動應用程式「HA Go」，將診症改為線上，減少患者往返醫院次數，收費與門診相同。現時每周會有一節，每次兩小時視像診症。

將軍澳醫院腎科日間中心副顧問護師梁德慧稱，先導計劃主要以適合「機洗」的新患者為目標，現時過程大致暢順，未來會繼續招攬病情相對穩定、懂得使用電子器材及熟悉「機洗」程序的病人加入，便利腎病病人。

續招適合「機洗」者 參加者稱易操作

67歲參加者陳先生2016年開始需「洗肚」，今年3月轉為「機洗」治療，並加入視像診症計劃，8月已接受一次視像診症。居於將軍澳的陳先生由家中出發到醫院至完成診症需1.5至2個小時，改為視像診症後全程只需半小時，稱視像診症「好方便」。

陳以往到醫院看診都會因緊張而血壓上升，現可於家中進行則較自在及安心，血壓亦相對正常。早前他試了一次視像看診，認為應用程式操作簡單，上網方面沒太大困難。看診時只需按護士指示，舉起手機展示腹腔導管的情况即可，護士亦會耐心查問病况並提醒。他對服務十分滿意，希望更多腎病患者能參加計劃。